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Украина. Премьер лига
15 июля 2025, 14:38 | Обновлено 15 июля 2025, 14:39
33
0

ВИДЕО. Судаков назвал и прокомментировал свой лучший гол в сезоне 2024/25

Украинский хавбек выделил забитый мяч в ворота «Оболони»

15 июля 2025, 14:38 | Обновлено 15 июля 2025, 14:39
33
0
ВИДЕО. Судаков назвал и прокомментировал свой лучший гол в сезоне 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Украинский хавбек донецкого «Шахтера» Георгий Судаков прокомментировал свой лучший по его мнению гол в сезоне 2024/25, который он забил в ворота «Оболони»:

«Хорошая контратака. Лассина (прим. – Траоре) отдал такую хорошую передачу, мне кажется, что это неплохой дриблинг в моем исполнении и хороший гол. Если честно, я выбрал этот гол ибо он был для меня на тот момент очень значимый. Я не забил буквально за пару недель до этого пенальти против «Болоньи», так себе сыграл за сборную, в чемпионате не забил где-то полтора месяца, потому этот момент стал для меня переломным, я очень сильно радовался, такие прям эмоции были, позитивные. После этого стало легче, я прервал безголевую серию, 2 месяца не забивал голы, а потом уже начал забивать. Ну и конечно я могу выбрать покер (прим. в ворота –ЛНЗ), там сложно выбрать 1 мяч, но для моей истории покер не каждый день получается».

Ранее сообщалось о том, что стало известно, кто в покажет матчи украинских команд в еврокубках.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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