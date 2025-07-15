«Вырос, повзрослел». Экс-футболист Динамо назвал игрока-открытие сезона

Экс-игрок киевского «Динамо» Василий Кардаш назвал игрока-открытие прошедшего сезона:

– Кто из футболистов стал для вас открытием этого сезона?

– Ванат в этом сезоне значительно прибавил – вырос, повзрослел, стал гораздо эффективнее. Количество забитых им мячей говорит само за себя. Если он сможет перенести все это на матчи в еврокубках и сборную, это значительно добавит ему авторитета. У него есть все задатки, чтобы стать игроком топ-уровня. Сейчас нападающие, которые умеют забивать, в тренде – на них охотятся клубы со всей Европы. И по своим характеристикам Ванат вполне соответствует этим требованиям: он взрывной, скоростной, нестандартный в действиях. Да, возможно, у него есть определенные недостатки, но идеальных футболистов не бывает. Учитывая его возраст, такая результативность – это очень хороший показатель.

Ранее сообщалось о том, что бывший игрок «Динамо» назвал главную проблему сборной Украины.