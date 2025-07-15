Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Вырос, повзрослел». Экс-футболист Динамо назвал игрока-открытие сезона
Украина. Премьер лига
15 июля 2025, 13:02 | Обновлено 15 июля 2025, 13:04
447
0

«Вырос, повзрослел». Экс-футболист Динамо назвал игрока-открытие сезона

Василий Кардаш выделил Владислава Ваната

15 июля 2025, 13:02 | Обновлено 15 июля 2025, 13:04
447
0
«Вырос, повзрослел». Экс-футболист Динамо назвал игрока-открытие сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Экс-игрок киевского «Динамо» Василий Кардаш назвал игрока-открытие прошедшего сезона:

– Кто из футболистов стал для вас открытием этого сезона?

– Ванат в этом сезоне значительно прибавил – вырос, повзрослел, стал гораздо эффективнее. Количество забитых им мячей говорит само за себя. Если он сможет перенести все это на матчи в еврокубках и сборную, это значительно добавит ему авторитета. У него есть все задатки, чтобы стать игроком топ-уровня. Сейчас нападающие, которые умеют забивать, в тренде – на них охотятся клубы со всей Европы. И по своим характеристикам Ванат вполне соответствует этим требованиям: он взрывной, скоростной, нестандартный в действиях. Да, возможно, у него есть определенные недостатки, но идеальных футболистов не бывает. Учитывая его возраст, такая результативность – это очень хороший показатель.

Ранее сообщалось о том, что бывший игрок «Динамо» назвал главную проблему сборной Украины.

По теме:
Его ищет полиция. Выдан ордер на арест бывшего игрока киевского Динамо
Дьемерси Мбокани: хроники «убийства» самого дорого новичка в истории Динамо
Бывший игрок Динамо назвал главную проблему сборной Украины
Динамо Киев Василий Кардаш Владислав Ванат
Даниил Кирияка Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала Лука Модрич выбрал себе новый клуб
Футбол | 14 июля 2025, 20:32 8
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала Лука Модрич выбрал себе новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала Лука Модрич выбрал себе новый клуб

Хорват продолжит карьеру в «Милане»

Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 14 июля 2025, 22:27 0
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа

19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне пройдет большой поединок

Луиса Энрике могут дисквалифицировать из-за конфликта в финале КЧМ
Футбол | 15.07.2025, 12:33
Луиса Энрике могут дисквалифицировать из-за конфликта в финале КЧМ
Луиса Энрике могут дисквалифицировать из-за конфликта в финале КЧМ
Динамо проявляет интерес к латиноамериканскому рынку. Названы имена игроков
Футбол | 15.07.2025, 06:43
Динамо проявляет интерес к латиноамериканскому рынку. Названы имена игроков
Динамо проявляет интерес к латиноамериканскому рынку. Названы имена игроков
У Мудрика – проблемы. Челси укажет на дверь, но главная беда не в этом
Футбол | 15.07.2025, 08:19
У Мудрика – проблемы. Челси укажет на дверь, но главная беда не в этом
У Мудрика – проблемы. Челси укажет на дверь, но главная беда не в этом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что происходит? Бенфика выставила Трубина на трансфер
Что происходит? Бенфика выставила Трубина на трансфер
13.07.2025, 14:01 58
Футбол
Сборная Украины разгромила Англию и вышла на Евроволей 2026
Сборная Украины разгромила Англию и вышла на Евроволей 2026
13.07.2025, 21:45 4
Волейбол
Энрике объяснил, зачем полез в драку после фиаско ПСЖ против Челси на КЧМ
Энрике объяснил, зачем полез в драку после фиаско ПСЖ против Челси на КЧМ
14.07.2025, 09:04 2
Футбол
Луис Энрике выбрал среди игроков ПСЖ виновного в позоре в финале КЧМ
Луис Энрике выбрал среди игроков ПСЖ виновного в позоре в финале КЧМ
14.07.2025, 13:02
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он ударит Усика в голову, и тот упадет»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он ударит Усика в голову, и тот упадет»
14.07.2025, 00:26
Бокс
Александр УСИК: «Я не лучший боксер в мире, этот парень номер один»
Александр УСИК: «Я не лучший боксер в мире, этот парень номер один»
13.07.2025, 09:25 4
Бокс
Шовковский решил отправить сына легенды Динамо в другой клуб
Шовковский решил отправить сына легенды Динамо в другой клуб
15.07.2025, 07:36 3
Футбол
«Начались слезы и крики». Известно, почему Динамо не подписало защитника
«Начались слезы и крики». Известно, почему Динамо не подписало защитника
14.07.2025, 18:59 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем