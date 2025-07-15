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Италия
15 июля 2025, 12:37 | Обновлено 15 июля 2025, 12:38
276
0

Еще один нападающий. Рома закрыла трансфер 16-летнего форварда

Антонио Арена станет игроком римского гранда

15 июля 2025, 12:37 | Обновлено 15 июля 2025, 12:38
276
0
Еще один нападающий. Рома закрыла трансфер 16-летнего форварда
Пескара. Антонио Арена

Итальянский нападающий «Пескары» Антонио Арена станет игроком римской «Ромы», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, римский клуб достигла соглашения по трансферу 16-летнего футболиста. Договоренность между сторонами достигнута.

В прошедшем сезоне Антонио Арена сыграл 20 матчей во всех турнирах, в которых успел отличиться 4 забитыми голами и 1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

В составе «Ромы» выступает украинский нападающий Артем Довбик.

Ранее сообщалось о том, что Артем Довбик выбрал себе новый клуб на следующий сезон.

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Пескара Рома Рим трансферы трансферы Серии A Серия C Фабрицио Романо Артем Довбик
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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