Еще один нападающий. Рома закрыла трансфер 16-летнего форварда

Итальянский нападающий «Пескары» Антонио Арена станет игроком римской «Ромы», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, римский клуб достигла соглашения по трансферу 16-летнего футболиста. Договоренность между сторонами достигнута.

В прошедшем сезоне Антонио Арена сыграл 20 матчей во всех турнирах, в которых успел отличиться 4 забитыми голами и 1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

В составе «Ромы» выступает украинский нападающий Артем Довбик.

Ранее сообщалось о том, что Артем Довбик выбрал себе новый клуб на следующий сезон.