Еще один нападающий. Рома закрыла трансфер 16-летнего форварда
Антонио Арена станет игроком римского гранда
Итальянский нападающий «Пескары» Антонио Арена станет игроком римской «Ромы», сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, римский клуб достигла соглашения по трансферу 16-летнего футболиста. Договоренность между сторонами достигнута.
В прошедшем сезоне Антонио Арена сыграл 20 матчей во всех турнирах, в которых успел отличиться 4 забитыми голами и 1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.
В составе «Ромы» выступает украинский нападающий Артем Довбик.
Ранее сообщалось о том, что Артем Довбик выбрал себе новый клуб на следующий сезон.
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