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15 июля 2025, 14:20 |
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0

«Может стать еще лучше». Кэхилл – про соперничество Синнера и Алькараса

Тренер Янника Синнера подчеркнул, что Алькарас мотивирует итальянца

15 июля 2025, 14:20 |
75
0
«Может стать еще лучше». Кэхилл – про соперничество Синнера и Алькараса
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас и Янник Синнер

Тренер Янника Синнера Даррен Кэхилл рассказал о соперничестве между его подопечным и Карлосом Алькарасом:

«Качество матча на Ролан Гаррос, на мой взгляд, было одним из лучших за все 25 лет, что я работаю тренером и игроком.

Я считаю, что соперничество между этими игроками уже сейчас потрясающее, и оно может стать еще лучше, поскольку оба игрока подталкивают друг друга к новым достижениям.

Я уверен, что появятся и другие молодые игроки, которые пробьются наверх, так что это не будет шоу двух игроков. Мы с нетерпением ждем этого и очень рады.

Я держу кулаки за то, чтобы у них было еще 10-15 лет великолепной карьеры и еще много удивительных матчей.

Я бы сказал, что мы готовим его к выходу на корт, а не только к одному игроку. Но Карлос находится в центре внимания, и оба этих парня подталкивают друг друга.

Я бы сказал, что Янник смотрит матчи Карлоса больше, чем кого-либо другого, потому что он очарован тем, как тот совершенствуется, и подталкивает нас, тренеров, к тому, чтобы он тоже совершенствовался как теннисист».

Ранее сообщалось о том, что Алькарас пояснил, почему потерпел поражение от Синнера в финале Уимблдона.

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Даррен Кэхилл Карлос Алькарас (теннисист) Янник Синнер
Даниил Кирияка Источник: The Independent
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