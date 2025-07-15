«Может стать еще лучше». Кэхилл – про соперничество Синнера и Алькараса

Тренер Янника Синнера Даррен Кэхилл рассказал о соперничестве между его подопечным и Карлосом Алькарасом:

«Качество матча на Ролан Гаррос, на мой взгляд, было одним из лучших за все 25 лет, что я работаю тренером и игроком.

Я считаю, что соперничество между этими игроками уже сейчас потрясающее, и оно может стать еще лучше, поскольку оба игрока подталкивают друг друга к новым достижениям.

Я уверен, что появятся и другие молодые игроки, которые пробьются наверх, так что это не будет шоу двух игроков. Мы с нетерпением ждем этого и очень рады.

Я держу кулаки за то, чтобы у них было еще 10-15 лет великолепной карьеры и еще много удивительных матчей.

Я бы сказал, что мы готовим его к выходу на корт, а не только к одному игроку. Но Карлос находится в центре внимания, и оба этих парня подталкивают друг друга.

Я бы сказал, что Янник смотрит матчи Карлоса больше, чем кого-либо другого, потому что он очарован тем, как тот совершенствуется, и подталкивает нас, тренеров, к тому, чтобы он тоже совершенствовался как теннисист».

Ранее сообщалось о том, что Алькарас пояснил, почему потерпел поражение от Синнера в финале Уимблдона.