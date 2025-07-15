Луиса Энрике могут дисквалифицировать из-за конфликта в финале КЧМ

Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике может получить дисквалификацию от ФИФА из-за конфликта в финале клубного чемпионата мира, где парижский клуб был разгромлен английским «Челси» (0:3).

После финального свистка наставник ПСЖ вмешался в конфликт между голкипером своей команды Джанлуиджи Доннаруммой и форвардом Соперника Жоао Педро. После контакта с Энрике игрок соперника упал на газон.

Главный арбитр Алиреза Фагани не акцентировал внимание на этом эпизоде, однако согласно правилам ФИФА, организация может самостоятельно наказывать футболистов или тренеров за нарушения.

«Дисциплинарный комитет организации уполномочен накладывать санкции за серьезные правонарушения, которые могли ускользнуть от внимания официальных лиц матча», – сообщается в статье 56,2. Испанскому тренеру грозит дисквалификация, как минимум, на три матча за «удар кулаком, ногой, головой, локтем, укус или плевок в соперника», – говорится в правилах ФИФА.