Источник: легионер ЛНЗ может продолжить карьеру в Польше

23-летний косоварский центральный защитник Хайдин Салиху, выступающий за ЛНЗ Черкассы, может сменить клуб.

В ближайшее время он может перейти в польскую «Полонию» из Варшавы на правах аренды.

В сезоне 2024/2025 Салиху провел за ЛНЗ 21 матч УПЛ и забил 1 гол, а также сыграл 1 матч Кубка Украины.

По оценке веб-портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет 0,7 млн евро.