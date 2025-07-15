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Украина. Премьер лига
15 июля 2025, 05:47 | Обновлено 15 июля 2025, 06:26
109
0

Источник: легионер ЛНЗ может продолжить карьеру в Польше

Хайдин Салиху на правах аренды может перейти в Полонию из Варшавы

15 июля 2025, 05:47 | Обновлено 15 июля 2025, 06:26
109
0
Источник: легионер ЛНЗ может продолжить карьеру в Польше
ФК ЛНЗ. Хайдин Салиху

23-летний косоварский центральный защитник Хайдин Салиху, выступающий за ЛНЗ Черкассы, может сменить клуб.

В ближайшее время он может перейти в польскую «Полонию» из Варшавы на правах аренды.

В сезоне 2024/2025 Салиху провел за ЛНЗ 21 матч УПЛ и забил 1 гол, а также сыграл 1 матч Кубка Украины.

По оценке веб-портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет 0,7 млн евро.

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Николай Степанов Источник: Telegram
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