Украина. Премьер лига15 июля 2025, 05:47 | Обновлено 15 июля 2025, 06:26
109
0
Источник: легионер ЛНЗ может продолжить карьеру в Польше
Хайдин Салиху на правах аренды может перейти в Полонию из Варшавы
15 июля 2025, 05:47 | Обновлено 15 июля 2025, 06:26
109
0
23-летний косоварский центральный защитник Хайдин Салиху, выступающий за ЛНЗ Черкассы, может сменить клуб.
В ближайшее время он может перейти в польскую «Полонию» из Варшавы на правах аренды.
В сезоне 2024/2025 Салиху провел за ЛНЗ 21 матч УПЛ и забил 1 гол, а также сыграл 1 матч Кубка Украины.
По оценке веб-портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет 0,7 млн евро.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 14 июля 2025, 07:12 1
Американец отдает небольшой шанс Даниелю
Футбол | 14 июля 2025, 07:48 10
Агент Мендеш начал поиски нового клуба для Андрея
Футбол | 14.07.2025, 08:21
Футбол | 14.07.2025, 23:15
Футбол | 15.07.2025, 05:47
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.07.2025, 07:23
14.07.2025, 00:15 78
13.07.2025, 09:25 4
14.07.2025, 09:04 2
14.07.2025, 13:40 13
13.07.2025, 12:36 1
13.07.2025, 06:52
14.07.2025, 06:31 3