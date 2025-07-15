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Украина. Премьер лига
15 июля 2025, 03:37 | Обновлено 15 июля 2025, 04:20
56
0

Андрей КЛИЩУК: «Карпаты – амбициозный клуб с большими целями»

Новичок львовского клуба рассказал о задачах, которые стоят перед командой

15 июля 2025, 03:37 | Обновлено 15 июля 2025, 04:20
56
0
Андрей КЛИЩУК: «Карпаты – амбициозный клуб с большими целями»
ФК Карпаты. Андрей Клищук

Новичок «Карпат» Андрей Клищук рассказал, какие задачи стоят перед львовским клубом:

«Когда стало понятно, что наша история с «Кривбассом» подходит к концу, я начал рассматривать другие варианты. Чувствовал, что пришло время делать следующий шаг. Еще в течение сезона было ясно, к чему все идет. Выбор «Карпат» – это и новый вызов, и новый этап для меня. Я не боялся. Давления на меня не было.

Да, конечно, присутствие Стецькова в команде помогло быстрее адаптироваться. Кроме Стецькова, я еще знал некоторых ребят и тренеров – все это в комплексе помогает пройти адаптацию как можно быстрее. Когда рядом знакомые лица, входить в новую среду гораздо легче. Были и другие варианты, но сейчас в этом нет смысла. Я рад быть игроком «Карпат».

Больше всего убедила заинтересованность тренерского штаба, амбициозность проекта и сам город. Сначала был разговор с тренерами, затем – с руководством по условиям. У каждого тренера свое видение и требования, поэтому тренировки немного отличаются. Моя задача – быстро к этому адаптироваться и перенести все это на игру.

Тренер представил меня команде, сделали традиционный коридор, все как обычно. А еще на день рождения подарили интересную книгу – «Как говорить с детьми». Это книга, которую должен прочитать каждый, у кого есть ребенок.

Это очень интересный этап. «Карпаты» – амбициозный клуб с большими целями. Наша главная задача – сделать так, чтобы «Карпат» боялись не только в Украине, но и в Европе».

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Карпаты Львов Андрей Клищук чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига российско-украинская война
Николай Степанов Источник: Футбол 24
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