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Украина. Премьер лига
15 июля 2025, 03:47 | Обновлено 15 июля 2025, 04:28
137
0

Нагорняк рассказал, где Эпицентр будет играть домашние матчи УПЛ

Команда-новичок топ-дивизиона будет проводить поединки в Тернополе

15 июля 2025, 03:47 | Обновлено 15 июля 2025, 04:28
137
0
Нагорняк рассказал, где Эпицентр будет играть домашние матчи УПЛ
ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал, где команда из Каменец-Подольского будет играть в УПЛ.

– В новом сезоне УПЛ «Эпицентр» домашние матчи будет играть в Тернополе?

– Начнем в Тернополе. Параллельно, я надеюсь, что будут делаться работы на нашем стадионе. Да, хотелось бы, конечно, играть на своем стадионе при своих болельщиках. Ну, ничего!

Тернополь от нас не далеко. Хороший стадион. Я думаю, что люди будут приходить и смотреть. Тем более, что первый матч – с «Шахтером». Я думаю, на этот поединок придет максимум людей, исходя из того, сколько возможно.

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Сергей Нагорняк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский стадион им. Шухевича стадионы Тернополь
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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