Нагорняк рассказал, где Эпицентр будет играть домашние матчи УПЛ

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал, где команда из Каменец-Подольского будет играть в УПЛ.

– В новом сезоне УПЛ «Эпицентр» домашние матчи будет играть в Тернополе?

– Начнем в Тернополе. Параллельно, я надеюсь, что будут делаться работы на нашем стадионе. Да, хотелось бы, конечно, играть на своем стадионе при своих болельщиках. Ну, ничего!

Тернополь от нас не далеко. Хороший стадион. Я думаю, что люди будут приходить и смотреть. Тем более, что первый матч – с «Шахтером». Я думаю, на этот поединок придет максимум людей, исходя из того, сколько возможно.