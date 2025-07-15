Нагорняк рассказал, где Эпицентр будет играть домашние матчи УПЛ
Команда-новичок топ-дивизиона будет проводить поединки в Тернополе
Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал, где команда из Каменец-Подольского будет играть в УПЛ.
– В новом сезоне УПЛ «Эпицентр» домашние матчи будет играть в Тернополе?
– Начнем в Тернополе. Параллельно, я надеюсь, что будут делаться работы на нашем стадионе. Да, хотелось бы, конечно, играть на своем стадионе при своих болельщиках. Ну, ничего!
Тернополь от нас не далеко. Хороший стадион. Я думаю, что люди будут приходить и смотреть. Тем более, что первый матч – с «Шахтером». Я думаю, на этот поединок придет максимум людей, исходя из того, сколько возможно.
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