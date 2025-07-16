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Украина. Премьер лига
16 июля 2025, 05:17 | Обновлено 16 июля 2025, 07:11
115
0

ВИДЕО. Урок украинского языка с новичком Александрии

Жослен Беиратш попробовал проговорить украинские слова

16 июля 2025, 05:17 | Обновлено 16 июля 2025, 07:11
115
0
ВИДЕО. Урок украинского языка с новичком Александрии
ФК Александрия. Жослен Беиратш

Клуб УПЛ Александрия опубликовал урок украинского языка з новичком клуба.

Жослен Беиратш попробовал проговорить украинские слова. Это первый ивуариец в истории клуба.

Футбольный клуб Александрия подписал контракт с ивуарийским центрбеком до 30 июня 2027 года с возможностью продления еще на год.

Жослен родился 8 мая 2000 года в Кумасси (Абиджан, Кот-д’Ивуар). Выступал за клубы: Джорджоне 1911 (Италия), Тирана (Албания), Динамо Сити (Албания). Последним клубом игрока был молдовский Шериф. За свою клубную карьеру он провел 144 матча и забил 4 гола.

ВИДЕО. Урок украинского языка з новичком Александрии

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Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу украинский язык
Николай Степанов Источник: ФК Александрия
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