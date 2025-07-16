ВИДЕО. Урок украинского языка с новичком Александрии

Клуб УПЛ Александрия опубликовал урок украинского языка з новичком клуба.

Жослен Беиратш попробовал проговорить украинские слова. Это первый ивуариец в истории клуба.

Футбольный клуб Александрия подписал контракт с ивуарийским центрбеком до 30 июня 2027 года с возможностью продления еще на год.

Жослен родился 8 мая 2000 года в Кумасси (Абиджан, Кот-д’Ивуар). Выступал за клубы: Джорджоне 1911 (Италия), Тирана (Албания), Динамо Сити (Албания). Последним клубом игрока был молдовский Шериф. За свою клубную карьеру он провел 144 матча и забил 4 гола.

ВИДЕО. Урок украинского языка з новичком Александрии