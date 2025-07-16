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Украина. Премьер лига
16 июля 2025, 07:37 | Обновлено 16 июля 2025, 07:56
75
0

Динамо или Шахтер? Какая команда – самая успешная на выезде в сезоне УПЛ

Киевская команда сыграла без поражений и взяла в гостях 33 из 45 очков

16 июля 2025, 07:37 | Обновлено 16 июля 2025, 07:56
75
0
Динамо или Шахтер? Какая команда – самая успешная на выезде в сезоне УПЛ
УПЛ. ФК Динамо

Киевское «Динамо» – самая успешная выездная команда УПЛ в сезоне 2024/25.

Киевляне не потерпели ни одного поражения на чужих полях – 9 побед, 6 ничьих и 33 очка (73,3% из возможных 45). Ни одна другая команда не сумела достичь такого результата.

Ближайшие преследователи – «Шахтер» (29 очков) и «Александрия» (28).

Интересно, что 4 клуба показали лучшие результаты в гостях, чем дома – это «Ворскла», «Колос», «Рух» и «Полесье».

Меньше всего очков на выезде набрали «Черноморец» (8) и «Ингулец» (9).

Турнирная таблица УПЛ 2024/25 с учетом только выездных матчей

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Динамо Киев итоги сезона УПЛ статистика Шахтер Донецк Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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