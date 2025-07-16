Динамо или Шахтер? Какая команда – самая успешная на выезде в сезоне УПЛ

Киевское «Динамо» – самая успешная выездная команда УПЛ в сезоне 2024/25.

Киевляне не потерпели ни одного поражения на чужих полях – 9 побед, 6 ничьих и 33 очка (73,3% из возможных 45). Ни одна другая команда не сумела достичь такого результата.

Ближайшие преследователи – «Шахтер» (29 очков) и «Александрия» (28).

Интересно, что 4 клуба показали лучшие результаты в гостях, чем дома – это «Ворскла», «Колос», «Рух» и «Полесье».

Меньше всего очков на выезде набрали «Черноморец» (8) и «Ингулец» (9).

Турнирная таблица УПЛ 2024/25 с учетом только выездных матчей