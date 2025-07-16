Динамо или Шахтер? Какая команда – самая успешная на выезде в сезоне УПЛ
Киевская команда сыграла без поражений и взяла в гостях 33 из 45 очков
Киевское «Динамо» – самая успешная выездная команда УПЛ в сезоне 2024/25.
Киевляне не потерпели ни одного поражения на чужих полях – 9 побед, 6 ничьих и 33 очка (73,3% из возможных 45). Ни одна другая команда не сумела достичь такого результата.
Ближайшие преследователи – «Шахтер» (29 очков) и «Александрия» (28).
Интересно, что 4 клуба показали лучшие результаты в гостях, чем дома – это «Ворскла», «Колос», «Рух» и «Полесье».
Меньше всего очков на выезде набрали «Черноморец» (8) и «Ингулец» (9).
Турнирная таблица УПЛ 2024/25 с учетом только выездных матчей
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