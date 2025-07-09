Статистика сезона УПЛ. Какой клуб лучше всех выступил на своем поле?

В сезоне 2024/25 лучшие результаты на своем поле показала «Александрия».

«Горожане» впервые в истории клуба стали самой успешной домашней командой УПЛ.

На домашнем стадионе «Александрия» не потерпела ни одного поражения: 12 побед и 3 ничьи (0:0 с «Динамо», 1:1 с «Рухом» и «ЛНЗ»). Суммарно команда набрала 39 очков из 45 возможных – 86,7% эффективности.

Второе место в этом зачете заняло «Динамо» (37 очков), третье – «Шахтер» (33 очка).

Более 50% очков на домашнем поле также набрали «Карпаты», «Кривбасс» и «Полесье». Худшие показатели – у «Колоса» (14 очков) и «Ворсклы» (12 очков).

Турнирная таблица УПЛ 2024/25 с учетом только домашних поединков