Статистика сезона УПЛ. Какой клуб лучше всех выступил на своем поле?
Александрия набрала дома 39 очков из 45 возможных
В сезоне 2024/25 лучшие результаты на своем поле показала «Александрия».
«Горожане» впервые в истории клуба стали самой успешной домашней командой УПЛ.
На домашнем стадионе «Александрия» не потерпела ни одного поражения: 12 побед и 3 ничьи (0:0 с «Динамо», 1:1 с «Рухом» и «ЛНЗ»). Суммарно команда набрала 39 очков из 45 возможных – 86,7% эффективности.
Второе место в этом зачете заняло «Динамо» (37 очков), третье – «Шахтер» (33 очка).
Более 50% очков на домашнем поле также набрали «Карпаты», «Кривбасс» и «Полесье». Худшие показатели – у «Колоса» (14 очков) и «Ворсклы» (12 очков).
Турнирная таблица УПЛ 2024/25 с учетом только домашних поединков
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