Источник: Кривбасс нашел усиление в чемпионате Эквадора

Криворожский «Кривбасс» продолжает активную работу на трансферном рынке и сосредоточился на поиске нового опорного полузащитника.

В сферу интересов украинского клуба попал 20-летний эквадорец Луис Морено, выступающий за «Универсидад Католика» из эквадорского Кито.

Морено является игроком молодежной сборной Эквадора U-20, за которую уже провел 5 матчей. Основная позиция – опорный полузащитник, также может играть на позиции центрального хавбека или центрального защитника. Его рост – 178 см.

В сезоне 2025 года Луис провел 22 матча за эквадорский клуб в двух турнирах – 16 в чемпионате Эквадора и 6 в Копа Судамерикана. На его счету – 1 гол и 1 результативная передача. По данным веб-портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 400 тысяч евро.