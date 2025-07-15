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Украина. Премьер лига
15 июля 2025, 07:39 | Обновлено 15 июля 2025, 07:53
197
0

Источник: Кривбасс нашел усиление в чемпионате Эквадора

Эквадорский хавбек Луис Морено выступает за клуб Универсидад Католика

15 июля 2025, 07:39 | Обновлено 15 июля 2025, 07:53
197
0
Источник: Кривбасс нашел усиление в чемпионате Эквадора
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Морено

Криворожский «Кривбасс» продолжает активную работу на трансферном рынке и сосредоточился на поиске нового опорного полузащитника.

В сферу интересов украинского клуба попал 20-летний эквадорец Луис Морено, выступающий за «Универсидад Католика» из эквадорского Кито.

Морено является игроком молодежной сборной Эквадора U-20, за которую уже провел 5 матчей. Основная позиция – опорный полузащитник, также может играть на позиции центрального хавбека или центрального защитника. Его рост – 178 см.

В сезоне 2025 года Луис провел 22 матча за эквадорский клуб в двух турнирах – 16 в чемпионате Эквадора и 6 в Копа Судамерикана. На его счету – 1 гол и 1 результативная передача. По данным веб-портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 400 тысяч евро.

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Кривбасс Кривой Рог трансферы трансферы УПЛ чемпионат Эквадора по футболу
Николай Степанов Источник: Бей-беги
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