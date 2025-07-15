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Италия
15 июля 2025, 04:59 | Обновлено 15 июля 2025, 05:28
89
0

Стало известно, под каким номером Модрич будет играть в Милане

Знаменитый хорватский хавбек будет выступать с числом 14 на спине

15 июля 2025, 04:59 | Обновлено 15 июля 2025, 05:28
89
0
Стало известно, под каким номером Модрич будет играть в Милане
ФК Милан. Лука Модрич

Знаменитый хорватский полузащитник Лука Модрич будет выступать за итальянский клуб «Милан» под 14-м номером.

Этот номер у «россонери» освободился после перехода Тиджани Рейндерса в «Манчестер Сити». Интересно, что именно под 14-м номером Модрич в своё время играл в лондонском «Тоттенхэме».

Контракт Модрича с «Миланом» рассчитан до 30 июня 2026 года с опцией продления ещё на один сезон. 39-летний хавбек перешёл в Италию в статусе свободного агента после 13 лет в мадридском «Реале», за который провёл 597 матчей, забил 43 гола и отдал 88 результативных передач.

В составе «сливочных» Лука выиграл 28 трофеев, в том числе шесть Лиг чемпионов и «Золотой мяч» в 2018 году. Также он является рекордсменом по количеству матчей за сборную Хорватии – 188 игр и 28 голов.

«Милан» стал шестым клубом в карьере Модрича после «Динамо» Загреб, «Зриньски», «Интера» Запрешич, «Тоттенхэма» и «Реала».

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Николай Степанов Источник: ФК Милан
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