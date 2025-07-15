Динамо проявляет интерес к латиноамериканскому рынку. Названы имена игроков

Киевское «Динамо», чемпион Украины прошлого сезона, продолжает работу на трансферном рынке.

Столичный клуб проявляет интерес к центральному защитнику эквадорской «Барселоны» – 26-летний Густаво Вальесилья может оказаться в Киеве.

Также «Динамо» был предложен еще один игрок из этого региона – левый вингер Александер Альварадо. 26-летний эквадорский футболист выступает за ЛДУ Кито и имеет опыт игры за национальную сборную Эквадора.

Ранее сообщалось, что «Динамо» может подписать французского полузащитника словенского «Копера» Ахмеда Сидибе.

Кроме того, «бело-синие» также ведут менее активный поиск нападающего и правого защитника, которые могли бы усилить команду Александра Шовковского перед новым сезоном.