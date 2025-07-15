Забивал Ливерпулю. РБ Лейпциг покупает бельгийскую звезду у ПСВ

22-летний бельгийский полузащитник ПСВ Йохан Бакайоко подпишет контракт с РБ Лейпциг, который готов заплатить за игрока 18 миллионов евро с дополнительными бонусами.

Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Известно, что Бакайоко уже согласовал условия контракта, который будет рассчитан до 2030 года. Также сообщается, что полузащитник приедет в немецкий клуб во вторник днем, где пройдет медобследование.

Йохан Бакайоко в прошлом сезоне сыграл за ПСВ 47 матчей и забил 12 мячей. В Лиге чемпионов сыграл 12 матчей и забил дважды (Жирона и Ливерпуль).

В услугах игрока был заинтересован леверкузенский «Байер».

Ранее стало известно, что РБ Лейпциг предложил Арсеналу космический ценник за Бенжамина Шешко.