Флику не нужен. Звездный немец не желает покидать Барселону

33-летний немецкий голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген не будет основным голкипером клуба в следующем сезоне.

Об этом сообщило издание Cadena SER.

Известно, что главный тренер команды Ханси Флик сообщил голкиперу, что не рассчитывает на него и намекнул искать новый клуб. Тер Штеген отказался покидать «Барселону», но все равно поручил своему агенту изучить возможные варианты на будущее продолжение карьеры.

Тер Штеген потерял место в составе в прошлом году из-за травмы. Место в воротах занял польский голкипер Войцех Щесни.

Уже летом каталонцы приобрели еще одного голкипера. Новичком команды стал Жоан Гарсия, который выступал за «Эспаньол».

Ранее стало известно, что Тер Штеген заинтересовал главного тренера «Манчестер Сити».