К Карпатам на сборах в Австрии присоединится защитник
Стецков восстановился, Адамюк остался во Львове
Как стало известно Sport.ua, защитник «Карпат» Тимур Стецьков вылечил травму и 14 июля сыграл в спарринге за молодежный состав львовян с второлиговой «Скалой 1911». В ближайшее время он отправится в Австрию, где находятся на сборах подопечные Владислава Лупашко.
По имеющейся информации, еще один защитник «Карпат» Владимир Адамюк получил мышечную контузию и вынужден был остаться восстанавливаться во Львове. Он собирается присоединиться к команде 26 июля после ее возвращения из Австрии.
Свой второй спарринг на зарубежном этапе подготовки «зелено-белые» проведут 17 июля с венгерским «Дьором».
Ранее мы сообщали, что «Карпаты» провели первый контрольный матч на австрийской части учебно-тренировочных сборов.
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