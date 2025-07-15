К Карпатам на сборах в Австрии присоединится защитник

Как стало известно Sport.ua, защитник «Карпат» Тимур Стецьков вылечил травму и 14 июля сыграл в спарринге за молодежный состав львовян с второлиговой «Скалой 1911». В ближайшее время он отправится в Австрию, где находятся на сборах подопечные Владислава Лупашко.

По имеющейся информации, еще один защитник «Карпат» Владимир Адамюк получил мышечную контузию и вынужден был остаться восстанавливаться во Львове. Он собирается присоединиться к команде 26 июля после ее возвращения из Австрии.

Свой второй спарринг на зарубежном этапе подготовки «зелено-белые» проведут 17 июля с венгерским «Дьором».

Ранее мы сообщали, что «Карпаты» провели первый контрольный матч на австрийской части учебно-тренировочных сборов.