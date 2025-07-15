Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. К Карпатам на сборах в Австрии присоединится защитник
Украина. Премьер лига
15 июля 2025, 01:40 | Обновлено 15 июля 2025, 01:48
64
0

К Карпатам на сборах в Австрии присоединится защитник

Стецков восстановился, Адамюк остался во Львове

15 июля 2025, 01:40 | Обновлено 15 июля 2025, 01:48
64
0
К Карпатам на сборах в Австрии присоединится защитник
ФК Карпаты. Тимур Стецьков

Как стало известно Sport.ua, защитник «Карпат» Тимур Стецьков вылечил травму и 14 июля сыграл в спарринге за молодежный состав львовян с второлиговой «Скалой 1911». В ближайшее время он отправится в Австрию, где находятся на сборах подопечные Владислава Лупашко.

По имеющейся информации, еще один защитник «Карпат» Владимир Адамюк получил мышечную контузию и вынужден был остаться восстанавливаться во Львове. Он собирается присоединиться к команде 26 июля после ее возвращения из Австрии.

Свой второй спарринг на зарубежном этапе подготовки «зелено-белые» проведут 17 июля с венгерским «Дьором».

Ранее мы сообщали, что «Карпаты» провели первый контрольный матч на австрийской части учебно-тренировочных сборов.

По теме:
Динамо Киев – Корвинул. Текстовая трансляция матча
Арда ТУРАН: «Я не мог терпеть их раньше и не могу терпеть сейчас»
К Руху присоединился легионер, имевший проблемы с пересечением границы
инсайд чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Тимур Стецьков Владимир Адамюк травма травма ноги
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Капитан Челси: «Я не ожидал, что он будет поднимать трофей вместе с нами»
Футбол | 14 июля 2025, 08:21 1
Капитан Челси: «Я не ожидал, что он будет поднимать трофей вместе с нами»
Капитан Челси: «Я не ожидал, что он будет поднимать трофей вместе с нами»

Рис Джеймс пообщался с журналистами

Названа лучшая команда в истории футбола. Кто опередил Барсу и Реал?
Футбол | 15 июля 2025, 00:10 1
Названа лучшая команда в истории футбола. Кто опередил Барсу и Реал?
Названа лучшая команда в истории футбола. Кто опередил Барсу и Реал?

Первое место занял «Манчестер Юнайтед»

Далеко не 40 млн. Известно, сколько Наполи предложил за Судакова
Футбол | 14.07.2025, 21:14
Далеко не 40 млн. Известно, сколько Наполи предложил за Судакова
Далеко не 40 млн. Известно, сколько Наполи предложил за Судакова
Эдди ХИРН: «Я от Усика вообще такого не ожидал»
Бокс | 14.07.2025, 08:52
Эдди ХИРН: «Я от Усика вообще такого не ожидал»
Эдди ХИРН: «Я от Усика вообще такого не ожидал»
УСИК: «Знаете, из-за чего Дюбуа толкнул меня на битве взглядов?»
Бокс | 14.07.2025, 06:54
УСИК: «Знаете, из-за чего Дюбуа толкнул меня на битве взглядов?»
УСИК: «Знаете, из-за чего Дюбуа толкнул меня на битве взглядов?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Я не лучший боксер в мире, этот парень номер один»
Александр УСИК: «Я не лучший боксер в мире, этот парень номер один»
13.07.2025, 09:25 4
Бокс
Клуб Первой лиги отказался от подписания бывших звезд Динамо
Клуб Первой лиги отказался от подписания бывших звезд Динамо
13.07.2025, 12:36 1
Футбол
Сколько заработали Свитолина и другие украинки на Уимблдоне-2025?
Сколько заработали Свитолина и другие украинки на Уимблдоне-2025?
13.07.2025, 06:52
Теннис
Где смотреть онлайн финал клубного чемпионата мира Челси – ПСЖ
Где смотреть онлайн финал клубного чемпионата мира Челси – ПСЖ
13.07.2025, 07:23
Футбол
Алонсо сообщил, сколько будет играть Лунин. Ему надоело, он принял решение
Алонсо сообщил, сколько будет играть Лунин. Ему надоело, он принял решение
14.07.2025, 07:48 10
Футбол
Обнародован рейтинг Золотого мяча после победы Челси на КЧМ
Обнародован рейтинг Золотого мяча после победы Челси на КЧМ
14.07.2025, 13:40 14
Футбол
УСИК: Этому человеку я подарю свое абсолютное чемпионство после боя с Дюбуа
УСИК: Этому человеку я подарю свое абсолютное чемпионство после боя с Дюбуа
13.07.2025, 07:45 5
Бокс
Шеннон БРИГГС: «Усик – Дюбуа? Шансов ноль. Это конец, дело сделано»
Шеннон БРИГГС: «Усик – Дюбуа? Шансов ноль. Это конец, дело сделано»
14.07.2025, 07:12 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем