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  4. Луис Энрике принял решение по Забарному после катастрофы на КЧМ-2025
Франция
16 июля 2025, 06:30 |
1263
0

Луис Энрике принял решение по Забарному после катастрофы на КЧМ-2025

Парижане не отказались от идеи трансфера

16 июля 2025, 06:30 |
1263
0
Луис Энрике принял решение по Забарному после катастрофы на КЧМ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний украинский центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.

По информации французских СМИ, идеи купить Забарного не оставил ПСЖ. С Забарным уже есть договоренность о трансфере. Большим поклонником таланта Забарного является наставник парижан Луис Энрике – он хочет видеть его в клубе. После завершения клубного чемпионата мира парижане быстро возобновят переговоры с «вишнями».

Отмечается, что последнее предложение парижан составило 60 миллионов евро, но этого было недостаточно для английского клуба.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне и сделал один ассист. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.

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Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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