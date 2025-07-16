Луис Энрике принял решение по Забарному после катастрофы на КЧМ-2025

22-летний украинский центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.

По информации французских СМИ, идеи купить Забарного не оставил ПСЖ. С Забарным уже есть договоренность о трансфере. Большим поклонником таланта Забарного является наставник парижан Луис Энрике – он хочет видеть его в клубе. После завершения клубного чемпионата мира парижане быстро возобновят переговоры с «вишнями».

Отмечается, что последнее предложение парижан составило 60 миллионов евро, но этого было недостаточно для английского клуба.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне и сделал один ассист. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.