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  4. ФОТО. Судаков получил награду лучшему бомбардиру сезона в Шахтере
Украина. Премьер лига
14 июля 2025, 20:47 | Обновлено 14 июля 2025, 21:02
128
1

ФОТО. Судаков получил награду лучшему бомбардиру сезона в Шахтере

Хавбек горняков забил за сезон 15 мячей в 37 матчах

14 июля 2025, 20:47 | Обновлено 14 июля 2025, 21:02
128
1
ФОТО. Судаков получил награду лучшему бомбардиру сезона в Шахтере
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Хавбек Георгий Судаков получил награду Лучший бомбардир сезона в Шахтере.

В сезоне 2024/25 полузащитник стал самым результативным игроком клуба.

Он забил 15 мячей в 37 матчах (13 голов в УПЛ и 2 – в Лиге чемпионов).

В прошлом сезоне приз «Лучший бомбардир» получил Даниил Сикан.

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Георгий Судаков лучший бомбардир Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу награды
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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