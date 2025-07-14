ФОТО. Судаков получил награду лучшему бомбардиру сезона в Шахтере
Хавбек горняков забил за сезон 15 мячей в 37 матчах
Хавбек Георгий Судаков получил награду Лучший бомбардир сезона в Шахтере.
В сезоне 2024/25 полузащитник стал самым результативным игроком клуба.
Он забил 15 мячей в 37 матчах (13 голов в УПЛ и 2 – в Лиге чемпионов).
В прошлом сезоне приз «Лучший бомбардир» получил Даниил Сикан.
🧡 Георгій Судаков отримав нагороду «Найкращий бомбардир сезону» в «Шахтарі» ⚒️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 14, 2025
⚽️ У сезоні-2024/25 півзахисник став найрезультативнішим гравцем клубу, забивши 15 м’ячів у 37 матчах (13 голів в УПЛ та 2 – у Лізі чемпіонів).#Shakhtar #Україна #футбол pic.twitter.com/G6PQU8KGBm
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хорват продолжит карьеру в «Милане»
131 год назад в Стрыйском парке Львова состоялся первый официальный матч в Украине