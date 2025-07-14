Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр КАМЕНСКИЙ: «Мы выполняли все, что говорил тренер»
Украина. Премьер лига
14 июля 2025, 20:51 |
148
0

Александр КАМЕНСКИЙ: «Мы выполняли все, что говорил тренер»

Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал результат матча с «Уйпештом»

14 июля 2025, 20:51 |
148
0
Александр КАМЕНСКИЙ: «Мы выполняли все, что говорил тренер»
ФК Кривбасс. Александр Каменский

«Кривбасс» продолжает подготовку к новому сезону. На учебно-тренировочных сборах в Словении команда сыграла товарищеский матч с венгерским клубом «Уйпешт». Поединок завершился со счетом 0:0. Результат встречи прокомментировал полузащитник «Кривбасса» Александр Каменский.

– Александр, какие эмоции после игры?

– Хорошая игра, сильный соперник. Первый тайм был неплохим в нашем исполнении – мы выполняли все, что говорил тренер, и старались играть в свой футбол.

– Как можешь прокомментировать игру соперника?

– «Уйпешт» – это достойная, квалифицированная команда, физически сильная. Чувствовалось, что они в хорошей форме, ведь их чемпионат уже скоро стартует.

– Как считаешь, чего не хватило сегодня, чтобы вырвать победу?

– Мы создавали моменты, но нам не хватило мастерства и реализации в завершающей фазе атаки. Будем работать дальше.

– Как оценишь свое физическое состояние на данный момент?

– Я чувствую, что физически уже неплохо готов к сезону. Но впереди еще последние недели сборов, и я уверен, что буду готов на все сто процентов.

По теме:
Появились новые детали возможного объединения Металлиста 1925 и Металлиста
ФОТО. Тренировка Шахтера. Марлон с командой, идет подготовка к Ильвесу
ВИДЕО. Тренировка Динамо. Оттачивается контроль мяча до максимума
товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Кривбасс Кривой Рог Уйпешт учебно-тренировочные сборы чемпионат Венгрии по футболу
Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира
Футбол | 14 июля 2025, 06:31 3
Стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира
Стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира

13 июля лондонцы разгромили парижан 3:0 в финале КЧМ-2025

Летние сборы клубов УПЛ 2025: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 14 июля 2025, 20:54 1
Летние сборы клубов УПЛ 2025: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2025: расписание и результаты контрольных матчей

Sport.ua следит за учебно-тренировочными сборами команд Украинской Премьер-лиги

Забарный услышал позицию Борнмута по трансферу. Она разочарует игрока
Футбол | 14.07.2025, 18:49
Забарный услышал позицию Борнмута по трансферу. Она разочарует игрока
Забарный услышал позицию Борнмута по трансферу. Она разочарует игрока
Эдди ХИРН: «Я от Усика вообще такого не ожидал»
Бокс | 14.07.2025, 08:52
Эдди ХИРН: «Я от Усика вообще такого не ожидал»
Эдди ХИРН: «Я от Усика вообще такого не ожидал»
УСИК: «Знаете, из-за чего Дюбуа толкнул меня на битве взглядов?»
Бокс | 14.07.2025, 06:54
УСИК: «Знаете, из-за чего Дюбуа толкнул меня на битве взглядов?»
УСИК: «Знаете, из-за чего Дюбуа толкнул меня на битве взглядов?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо отправит в аренду сына легенды клуба
Динамо отправит в аренду сына легенды клуба
12.07.2025, 20:55 10
Футбол
УСИК: Этому человеку я подарю свое абсолютное чемпионство после боя с Дюбуа
УСИК: Этому человеку я подарю свое абсолютное чемпионство после боя с Дюбуа
13.07.2025, 07:45 5
Бокс
Шеннон БРИГГС: «Усик – Дюбуа? Шансов ноль. Это конец, дело сделано»
Шеннон БРИГГС: «Усик – Дюбуа? Шансов ноль. Это конец, дело сделано»
14.07.2025, 07:12
Бокс
Клубный рейтинг УЕФА: лидирует Реал, где Шахтер и Динамо
Клубный рейтинг УЕФА: лидирует Реал, где Шахтер и Динамо
12.07.2025, 17:58 18
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Сейчас он лучший тренер в футболе, а вы его уничтожаете»
Луис ЭНРИКЕ: «Сейчас он лучший тренер в футболе, а вы его уничтожаете»
12.07.2025, 20:42 2
Футбол
Что это было? Свентек прописала Анисимовой 6:0, 6:0 и взяла титул Уимблдона
Что это было? Свентек прописала Анисимовой 6:0, 6:0 и взяла титул Уимблдона
12.07.2025, 19:10 82
Теннис
Артем Довбик выбрал себе новый клуб на следующий сезон
Артем Довбик выбрал себе новый клуб на следующий сезон
14.07.2025, 01:34
Футбол
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
13.07.2025, 21:27
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем