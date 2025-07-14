Александр КАМЕНСКИЙ: «Мы выполняли все, что говорил тренер»
Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал результат матча с «Уйпештом»
«Кривбасс» продолжает подготовку к новому сезону. На учебно-тренировочных сборах в Словении команда сыграла товарищеский матч с венгерским клубом «Уйпешт». Поединок завершился со счетом 0:0. Результат встречи прокомментировал полузащитник «Кривбасса» Александр Каменский.
– Александр, какие эмоции после игры?
– Хорошая игра, сильный соперник. Первый тайм был неплохим в нашем исполнении – мы выполняли все, что говорил тренер, и старались играть в свой футбол.
– Как можешь прокомментировать игру соперника?
– «Уйпешт» – это достойная, квалифицированная команда, физически сильная. Чувствовалось, что они в хорошей форме, ведь их чемпионат уже скоро стартует.
– Как считаешь, чего не хватило сегодня, чтобы вырвать победу?
– Мы создавали моменты, но нам не хватило мастерства и реализации в завершающей фазе атаки. Будем работать дальше.
– Как оценишь свое физическое состояние на данный момент?
– Я чувствую, что физически уже неплохо готов к сезону. Но впереди еще последние недели сборов, и я уверен, что буду готов на все сто процентов.
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