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  4. Забарный услышал позицию Борнмута по трансферу. Она разочарует игрока
Англия
14 июля 2025, 18:49 |
355
1

Забарный услышал позицию Борнмута по трансферу. Она разочарует игрока

Илья заинтересовал «ПСЖ»

14 июля 2025, 18:49 |
355
1
Забарный услышал позицию Борнмута по трансферу. Она разочарует игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний украинский центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.

По информации источника, у «Борнмута» не было желания продавать игрока этим летом, ему даже согласились повысить зарплату в контракте. «Вишни» готовы продать Илью только за установленный ценник – 70 миллионов евро.

В «Борнмуте» нет острой необходимости продавать игрока, они хотят, чтобы Илья остался в клубе. В английской команде понимают, что Забарный может попасть на ЧМ-2026 и проявить себя там, после чего его ценник может стать еще больше.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне и сделал один ассист. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.

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Дмитрий Олейник Источник: Циганик LIVE
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saltim
Так  Ньюкасл же дает 70 , продавайте!
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