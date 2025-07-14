Забарный услышал позицию Борнмута по трансферу. Она разочарует игрока

22-летний украинский центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.

По информации источника, у «Борнмута» не было желания продавать игрока этим летом, ему даже согласились повысить зарплату в контракте. «Вишни» готовы продать Илью только за установленный ценник – 70 миллионов евро.

В «Борнмуте» нет острой необходимости продавать игрока, они хотят, чтобы Илья остался в клубе. В английской команде понимают, что Забарный может попасть на ЧМ-2026 и проявить себя там, после чего его ценник может стать еще больше.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне и сделал один ассист. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.