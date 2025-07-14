Андерсон РИБЕЙРО: «Сборы – это всегда тяжелый период»

ЮКСА продолжает подготовку к новому сезону на учебно-тренировочных сборах. Команда работает под руководством нового главного тренера Андерсон Рибейро. ЮКСА провела два контрольных матча.

В первом из них ЮКСА со счетом 1:0 обыграла «Чайку». А во втором проиграла 0:2 киевскому клубу «Ребел». Итог поединков подвел главный тренер ЮКСА Андерсон Ребейро.

«За неделю до начала сборов мы запланировали на период подготовки шесть матчей. В двух первых играх мы разделили всех на две команды, чтобы каждый сыграл по 45 минут, это очень важно для восстановления, потому что мы работаем над физической подготовкой с большими нагрузками, как и должно быть на сборах.

На результаты матчей на сборах мы не обращаем внимания, потому что у нас практически десять человек на просмотре и в целом первоочередной целью является подготовка к чемпионату, поэтому мы никогда не смотрим на результат. Выигрываем - выигрываем, проигрываем - проигрываем, сейчас мы смотрим на ребят, которые на просмотре, и после каждой игры мы решаем вопрос их пребывания в команде.

Да, было много моментов в первом тайме, особенно со стандартов, минимум 5-6 моментов, которые мы точно могли реализовать, но футбол - это такая игра, что такие матчи случаются, когда соперник создает два момента, а мы пропускаем два гола. Ошибки мы исправим. Сборы - это такой период, когда будут ошибки, но благодаря тренировкам мы их исправим, чтобы в чемпионате этих самых ошибок не было.

Сборы – это всегда тяжелый период, из-за беговой работы, нагрузки в зале, двухразовых тренировок. Ребята после отпуска должны привыкнуть к этому. Сборы – это период, когда нужно терпеть и работать. Сегодня ровно 12 дней, как мы начали сбор, и я рад, что ребята выдерживают и работают на 200 процентов. Ребята молодцы, я верю, что к началу чемпионата мы будем сильнее, поэтому осталось только работать, и все будет хорошо», – сказал специалист.