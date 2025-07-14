Форт-Нокс. Как на Уимблдоне боролись с кортсайдерами и кто это такие?

Организаторы Уимблдонского турнира использует специальных агентов, чтобы пресекать действия мошенников на трибунах, которые пытаются делать ставки на опережение в лайве до того, как букмекерские конторы обновят счет. Таких беттеров называют послегольщиками или кортсайдерами.

На этом Уимблдоне агенты выгнали нескольких кортсайдеров, которые пользовались задержкой между нажатием кнопки судьями для записи очка и трансляцией матча.

Организованная преступность и букмекерские синдикаты засылают людей, которые используют модифицированные телефоны для мгновенной передачи результатов, чтобы можно было делать 100% верные ставки. Один из послегольщиков даже утверждал, что они использовали устройства для передачи информации, спрятанные в обуви.

Это обусловлено взрывным ростом популярности ставок по ходу матча (в режиме LIVE), которые теперь составляют более 75% всех ставок на теннис. Это позволяет игрокам делать ставки в режиме реального времени на отдельные сеты, геймы и даже очки.

Уимблдон блокировал посетителям доступ к сайтам азартных игр через свой Wi-Fi, а также ввел бесполетную зону, чтобы предотвратить наблюдение за происходящим с воздуха с помощью дронов.

Также на стадионе работала команда, которая дежурила на трибунах в поисках нарушителей правил. Источник сообщил, что некоторые пытались проникнуть на территорию турнира замаскировавшись, но одного из таких опознали даже несмотря на то, что его волосы были окрашены в рыжий цвет.

На форуме кортсайдеров советовали избегать Уимблдон после того как одного из сообщников задержали всего через 15 минут после прибытия – еще до того, как он даже попал на корт. Это натолкнуло послегольщиков на мысль, что клуб использует программное обеспечение для распознавания лиц, хотя руководство отказалось разглашать точные подробности этой технологии по соображениям безопасности.

Представитель Уимблдона сообщил: «Уимблдон — это Форт-Нокс приличия и справедливости. Мы прилагаем все усилия, чтобы помешать людям каким-либо образом эксплуатировать наш вид спорта, в том числе путем извлечения выгоды из любых неизбежных технических проблем с целью заработать деньги.

Требуется много времени, усилий и опыта, чтобы контролировать деятельность кортсайдеров, чья деятельность стремительно возросла с ростом азартных игр в режиме LIVE. Вместо того чтобы просто делать ставки на исход отдельных матчей или на то, кто выиграет чемпионат, синдикаты теперь делают ставки на исход отдельных сетов, игр или даже отдельных очков. Очевидно, это создает гораздо больше возможностей для людей зарабатывать деньги, эксплуатируя систему».

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе ранее помогало организаторам турниров выявлять кортсайдеров и знает характерные признаки таких людей.