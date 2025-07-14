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Украина. Премьер лига
14 июля 2025, 19:25 |
1703
1

Игрок основного состава Динамо и сборной Украины получил травму

Александр Тимчик выбыл на неопределенный срок

14 июля 2025, 19:25 |
1703
1
Игрок основного состава Динамо и сборной Украины получил травму
ФК Динамо. Александр Тымчик

Фулбек киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Александр Тымчик получил травму.

По информации источника, Александр Тымчик получил травму на тренировке – отмечается, что повреждение не серьезное, но сроки возвращения футболиста пока неизвестны. Футболист пропустил три матча на тренировочных сборах в Австрии.

В прошлом сезоне Александр Тымчик провел 29 матчей и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» находится в активном поиске центрального защитника.

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Александр Тымчик Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу травма
Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
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Falko
Караваєв, Гусєв... Лучкевіч? ))
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