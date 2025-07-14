Игрок основного состава Динамо и сборной Украины получил травму
Александр Тимчик выбыл на неопределенный срок
Фулбек киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Александр Тымчик получил травму.
По информации источника, Александр Тымчик получил травму на тренировке – отмечается, что повреждение не серьезное, но сроки возвращения футболиста пока неизвестны. Футболист пропустил три матча на тренировочных сборах в Австрии.
В прошлом сезоне Александр Тымчик провел 29 матчей и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» находится в активном поиске центрального защитника.
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