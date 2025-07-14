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  4. Динамо осталось без усиления. Футболист отказался ехать в Украину
Украина. Премьер лига
14 июля 2025, 21:08 |
1321
2

Динамо осталось без усиления. Футболист отказался ехать в Украину

Киевляне интересовались трансфером Бенджамина Паувелса

14 июля 2025, 21:08 |
1321
2
Динамо осталось без усиления. Футболист отказался ехать в Украину
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенджамин Паувелс

Киевский клуб «Динамо» ищет варианты усиления атаки на трансферном рынке.

По информации источника, «Динамо» хотело подписать бельгийского вингера Бенджамина Паувелса, но получило отказ.

Отмечается, что киевляне предложили более 1 млн евро за 20-летнего игрока «Камбюра» (2-й дивизион Нидерландов), но сам футболист не захотел переезжать в Украину из-за войны.

В сезоне 2024/25 Паувелс сыграл 37 матчей, забил 4 гола и сделал 8 ассистов.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» находится в активном поиске центрального защитника.

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Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы УПЛ трансферы АПЛ
Дмитрий Олейник Источник: Telegram
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Комментарии 2
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ivankondrat96
Зараз взагалі важко затягти легіонера в Україну. А тим більше з громадянством ЄС
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+1
Микола Захарченко
Треба було повертати Шабанова, і то було б підсилення .
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-1
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