Динамо осталось без усиления. Футболист отказался ехать в Украину

Киевский клуб «Динамо» ищет варианты усиления атаки на трансферном рынке.

По информации источника, «Динамо» хотело подписать бельгийского вингера Бенджамина Паувелса, но получило отказ.

Отмечается, что киевляне предложили более 1 млн евро за 20-летнего игрока «Камбюра» (2-й дивизион Нидерландов), но сам футболист не захотел переезжать в Украину из-за войны.

В сезоне 2024/25 Паувелс сыграл 37 матчей, забил 4 гола и сделал 8 ассистов.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» находится в активном поиске центрального защитника.