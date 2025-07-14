Динамо осталось без усиления. Футболист отказался ехать в Украину
Киевляне интересовались трансфером Бенджамина Паувелса
Киевский клуб «Динамо» ищет варианты усиления атаки на трансферном рынке.
По информации источника, «Динамо» хотело подписать бельгийского вингера Бенджамина Паувелса, но получило отказ.
Отмечается, что киевляне предложили более 1 млн евро за 20-летнего игрока «Камбюра» (2-й дивизион Нидерландов), но сам футболист не захотел переезжать в Украину из-за войны.
В сезоне 2024/25 Паувелс сыграл 37 матчей, забил 4 гола и сделал 8 ассистов.
Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» находится в активном поиске центрального защитника.
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