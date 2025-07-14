Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арда ТУРАН: «Шахтер развивает не только игроков, но и тренеров»
Украина. Премьер лига
14 июля 2025, 15:35 |
109
0

Арда ТУРАН: «Шахтер развивает не только игроков, но и тренеров»

Но пока турецкий специалист не хочет думать над будущим, а сосредоточен на настоящем

14 июля 2025, 15:35 |
109
0
Арда ТУРАН: «Шахтер развивает не только игроков, но и тренеров»
shakhtar.com. Арда Туран

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран рассказал, что работа в донецком клубе, с его точки зрения, может помочь ему в развитии дальнейшей наставнической карьеры. Впрочем, забегать слишком наперед и раздумывать, где бы он мог оказаться после работы в «Шахтере» турок не спешит.

«Конечно, у меня есть краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные планы относительно «Шахтера». Но сейчас я сосредоточен только на достижении успеха, которого этот клуб заслуживает. Многие известные специалисты работали здесь в прошлом, а затем перешли в другие клубы. Это показывает, что «Шахтер» развивает не только игроков, но и тренеров. Как я говорил с самого начала, моя единственная цель сейчас – вернуть успех, который заложен в корнях и истории «Шахтера». Пока я не думаю о чем-то большем. У меня есть обязательства здесь», – сказал Туран.

Также Арда Туран рассказал, имел ли сомнения относительно переезда в Украину, где уже более трех лет продолжается полномасштабная фаза войны против российских оккупантов.

По теме:
Арда Туран рассказал, имел ли сомнения относительно переезда в Украину
Торино предложил 10 млн евро за форварда Шахтера, есть и другие претенденты
Стало известно, кто обслужит матч Ильвес – Шахтер в Лиге Европы
Арда Туран Шахтер Донецк тренеры
Алексей Сливченко Источник: Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УСИК: «Знаете, из-за чего Дюбуа толкнул меня на битве взглядов?»
Бокс | 14 июля 2025, 06:54 0
УСИК: «Знаете, из-за чего Дюбуа толкнул меня на битве взглядов?»
УСИК: «Знаете, из-за чего Дюбуа толкнул меня на битве взглядов?»

Бой-реванш состоится 19 июля 2025 года

Новый поворот в саге. Защитник ПСЖ получил от клуба условие по Забарному
Футбол | 14 июля 2025, 14:42 0
Новый поворот в саге. Защитник ПСЖ получил от клуба условие по Забарному
Новый поворот в саге. Защитник ПСЖ получил от клуба условие по Забарному

Лукаса Бералдо отпустят только в случае подписания украинца

Энрике объяснил, зачем полез в драку после фиаско ПСЖ против Челси на КЧМ
Футбол | 14.07.2025, 09:04
Энрике объяснил, зачем полез в драку после фиаско ПСЖ против Челси на КЧМ
Энрике объяснил, зачем полез в драку после фиаско ПСЖ против Челси на КЧМ
Алонсо сообщил, сколько будет играть Лунин. Ему надоело, он принял решение
Футбол | 14.07.2025, 07:48
Алонсо сообщил, сколько будет играть Лунин. Ему надоело, он принял решение
Алонсо сообщил, сколько будет играть Лунин. Ему надоело, он принял решение
ФОТО. Костюк поделилась яркими снимками в купальнике из Черногории
Теннис | 14.07.2025, 08:32
ФОТО. Костюк поделилась яркими снимками в купальнике из Черногории
ФОТО. Костюк поделилась яркими снимками в купальнике из Черногории
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Я не лучший боксер в мире, этот парень номер один»
Александр УСИК: «Я не лучший боксер в мире, этот парень номер один»
13.07.2025, 09:25 3
Бокс
Клубный рейтинг УЕФА: лидирует Реал, где Шахтер и Динамо
Клубный рейтинг УЕФА: лидирует Реал, где Шахтер и Динамо
12.07.2025, 17:58 18
Футбол
Назван клуб, который заплатит за Забарного 70 млн после провала с ПСЖ
Назван клуб, который заплатит за Забарного 70 млн после провала с ПСЖ
12.07.2025, 23:39 5
Футбол
«Его сломают». Джозеф Паркер рассказал, как закончится реванш Усик – Дюбуа
«Его сломают». Джозеф Паркер рассказал, как закончится реванш Усик – Дюбуа
12.07.2025, 08:26 1
Бокс
УСИК: Этому человеку я подарю свое абсолютное чемпионство после боя с Дюбуа
УСИК: Этому человеку я подарю свое абсолютное чемпионство после боя с Дюбуа
13.07.2025, 07:45 4
Бокс
Что происходит? Бенфика выставила Трубина на трансфер
Что происходит? Бенфика выставила Трубина на трансфер
13.07.2025, 14:01 58
Футбол
Динамо отправит в аренду сына легенды клуба
Динамо отправит в аренду сына легенды клуба
12.07.2025, 20:55 10
Футбол
Сколько заработали Свитолина и другие украинки на Уимблдоне-2025?
Сколько заработали Свитолина и другие украинки на Уимблдоне-2025?
13.07.2025, 06:52
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем