Арда ТУРАН: «Шахтер развивает не только игроков, но и тренеров»

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран рассказал, что работа в донецком клубе, с его точки зрения, может помочь ему в развитии дальнейшей наставнической карьеры. Впрочем, забегать слишком наперед и раздумывать, где бы он мог оказаться после работы в «Шахтере» турок не спешит.

«Конечно, у меня есть краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные планы относительно «Шахтера». Но сейчас я сосредоточен только на достижении успеха, которого этот клуб заслуживает. Многие известные специалисты работали здесь в прошлом, а затем перешли в другие клубы. Это показывает, что «Шахтер» развивает не только игроков, но и тренеров. Как я говорил с самого начала, моя единственная цель сейчас – вернуть успех, который заложен в корнях и истории «Шахтера». Пока я не думаю о чем-то большем. У меня есть обязательства здесь», – сказал Туран.

Также Арда Туран рассказал, имел ли сомнения относительно переезда в Украину, где уже более трех лет продолжается полномасштабная фаза войны против российских оккупантов.