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  4. Арда Туран рассказал, имел ли сомнения относительно переезда в Украину
Украина. Премьер лига
14 июля 2025, 15:26 |
351
0

Арда Туран рассказал, имел ли сомнения относительно переезда в Украину

Турецкий коуч считает, что своей работой сможет принести немного радости украинцам

14 июля 2025, 15:26 |
351
0
Арда Туран рассказал, имел ли сомнения относительно переезда в Украину
shakhtar.com. Арда Туран

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран ответил на вопрос о том, имел ли сомнения относительно переезда в Украину, когда только получил предложение возглавить «горняков».

«Сомневался ли я? Ни секунды, с самого первого дня. Люди здесь переживают очень тяжелые времена уже больше трех лет. В месте, где они сталкиваются с этим каждый день, каждую секунду, как я мог сомневаться? Мы приехали в Украину, чтобы своей работой привнести немного радости в жизнь людей. Мы постараемся сделать их как можно счастливее нашим футболом и нашими достижениями. Мое сердце и мысли всегда с ними», – заявил Туран.

Ранее Арда Туран назвал имя футболиста, на которого всегда планирует оказывать существенное давление в команде.

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Арда Туран Шахтер Донецк российско-украинская война
Алексей Сливченко Источник: Marca
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