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Клубный чемпионат мира
14 июля 2025, 15:17 |
1221
0

Кто сколько заработал? Призовые каждой команды за КЧМ-2025

«Челси» и «ПСЖ» сумели заработать более 100 млн долларов

14 июля 2025, 15:17 |
1221
0
Кто сколько заработал? Призовые каждой команды за КЧМ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончился клубный чемпионат мира 2025 года, победителем которого стал лондонский «Челси».

Команды за участие и достижения на турнире получили очень солидные призовые.

Наибольшую сумму, конечно, получил победитель – «Челси» (ориентировочно 114.6 млн долларов).

Полный ориентировочный список призовых выглядит следующим образом:

  • 114.6 млн долларов – Челси
  • 106.9 млн долларов – ПСЖ
  • 82.5 млн долларов – Реал
  • 60.8 млн долларов – Флуминенсе
  • 58.2 млн долларов – Бавария
  • 52.3 млн долларов – Боруссия Д
  • 51.7 млн долларов – Манчестер Сити
  • 39.8 млн долларов – Палмейрас
  • 36.8 млн долларов – Интер Милан
  • 34.2 млн долларов – Аль-Хиляль
  • 32.2 млн долларов – Бенфика
  • 27.7 млн долларов – Фламенго
  • 26.7 млн долларов – Ботафого
  • 26.6 млн долларов – Ювентус
  • 24.0 млн долларов – Порту
  • 21.4 млн долларов – Атлетико
  • 21.1 млн долларов – Интер Майами
  • 21.1 млн долларов – Монтеррей
  • 18.2 млн долларов – Ривер Плейт
  • 17.2 млн долларов – Бока Хуниорс
  • 15.8 млн долларов – РБ Зальцбург
  • 12.6 млн долларов – Мамелоди Сандаунз
  • 11.6 млн долларов – Аль-Ахли
  • 11.6 млн долларов – Аль-Айн
  • 11.6 млн долларов – Эсперанс
  • 10.6 млн долларов – Лос-Анджелес
  • 9.6 млн долларов – Пачука
  • 9.6 млн долларов – Сиэтл Саундерз
  • 9.6 млн долларов – Ульсан
  • 9.6 млн долларов – Видад
  • 4.6 млн долларов – Окленд Сити
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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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