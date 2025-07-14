Кто сколько заработал? Призовые каждой команды за КЧМ-2025

Закончился клубный чемпионат мира 2025 года, победителем которого стал лондонский «Челси».

Команды за участие и достижения на турнире получили очень солидные призовые.

Наибольшую сумму, конечно, получил победитель – «Челси» (ориентировочно 114.6 млн долларов).

Полный ориентировочный список призовых выглядит следующим образом:

114.6 млн долларов – Челси

106.9 млн долларов – ПСЖ

82.5 млн долларов – Реал

60.8 млн долларов – Флуминенсе

58.2 млн долларов – Бавария

52.3 млн долларов – Боруссия Д

51.7 млн долларов – Манчестер Сити

39.8 млн долларов – Палмейрас

36.8 млн долларов – Интер Милан

34.2 млн долларов – Аль-Хиляль

32.2 млн долларов – Бенфика

27.7 млн долларов – Фламенго

26.7 млн долларов – Ботафого

26.6 млн долларов – Ювентус

24.0 млн долларов – Порту

21.4 млн долларов – Атлетико

21.1 млн долларов – Интер Майами

21.1 млн долларов – Монтеррей

18.2 млн долларов – Ривер Плейт

17.2 млн долларов – Бока Хуниорс

15.8 млн долларов – РБ Зальцбург

12.6 млн долларов – Мамелоди Сандаунз

11.6 млн долларов – Аль-Ахли

11.6 млн долларов – Аль-Айн

11.6 млн долларов – Эсперанс

10.6 млн долларов – Лос-Анджелес

9.6 млн долларов – Пачука

9.6 млн долларов – Сиэтл Саундерз

9.6 млн долларов – Ульсан

9.6 млн долларов – Видад

4.6 млн долларов – Окленд Сити