Кто сколько заработал? Призовые каждой команды за КЧМ-2025
«Челси» и «ПСЖ» сумели заработать более 100 млн долларов
Закончился клубный чемпионат мира 2025 года, победителем которого стал лондонский «Челси».
Команды за участие и достижения на турнире получили очень солидные призовые.
Наибольшую сумму, конечно, получил победитель – «Челси» (ориентировочно 114.6 млн долларов).
Полный ориентировочный список призовых выглядит следующим образом:
- 114.6 млн долларов – Челси
- 106.9 млн долларов – ПСЖ
- 82.5 млн долларов – Реал
- 60.8 млн долларов – Флуминенсе
- 58.2 млн долларов – Бавария
- 52.3 млн долларов – Боруссия Д
- 51.7 млн долларов – Манчестер Сити
- 39.8 млн долларов – Палмейрас
- 36.8 млн долларов – Интер Милан
- 34.2 млн долларов – Аль-Хиляль
- 32.2 млн долларов – Бенфика
- 27.7 млн долларов – Фламенго
- 26.7 млн долларов – Ботафого
- 26.6 млн долларов – Ювентус
- 24.0 млн долларов – Порту
- 21.4 млн долларов – Атлетико
- 21.1 млн долларов – Интер Майами
- 21.1 млн долларов – Монтеррей
- 18.2 млн долларов – Ривер Плейт
- 17.2 млн долларов – Бока Хуниорс
- 15.8 млн долларов – РБ Зальцбург
- 12.6 млн долларов – Мамелоди Сандаунз
- 11.6 млн долларов – Аль-Ахли
- 11.6 млн долларов – Аль-Айн
- 11.6 млн долларов – Эсперанс
- 10.6 млн долларов – Лос-Анджелес
- 9.6 млн долларов – Пачука
- 9.6 млн долларов – Сиэтл Саундерз
- 9.6 млн долларов – Ульсан
- 9.6 млн долларов – Видад
- 4.6 млн долларов – Окленд Сити
[🌎 FIFA Club World Cup - 💰 Estimated prize money in mil. USD]— Football Meets Data (@fmeetsdata) July 14, 2025
114.6 🏴 Chelsea
106.9 🇫🇷 PSG
82.5 🇪🇸 Real Madrid
60.8 🇧🇷 Fluminense
58.2 🇩🇪 Bayern
52.3 🇩🇪 B. Dortmund
51.7 🏴 Man City
39.8 🇧🇷 Palmeiras
36.8 🇮🇹 Inter Milan
34.2 🇸🇦 Al Hilal
32.2 🇵🇹 Benfica
27.7 🇧🇷 Flamengo
26.7… pic.twitter.com/xnJgbMQjSU
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