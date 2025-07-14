Уйпешт Будапешт – Кривбасс Кривой Рог – 0:0. Видеообзор матча

«Кривбасс» продолжает подготовку к новому сезону на учебно-тренировочных сборах в Словении. 13 июля команда Патрика ван Леувена сыграла товарищеский матч с венгерским клубом «Уйпешт».

Главный тренер «Кривбасса» Патрик ван Леувен продолжает изучать возможности игроков. В матче с «Уйпештом» команда снова играла в экспериментальном составе.

В первом тайме «Кривбасс» действовал активнее. Свои моменты не использовали Глейкер Мендоса и Александр Каменский.

Начало второго тайма прошло с преимуществом венгерского клуба. Пришлось поработать голкиперу «Кривбасса» Александру Кемкину.

Затем «Кривбасс» перехватил инициативу. После одного из ударов «Уйпешт» спас каркас ворот. В итоге забить не удалось ни одной из команд.

Товарищеский матч. 13 июля. Радомле, Словения. Стадион «Шпорт Парк Радомле»

Уйпешт Будапешт (Венгрия) – Кривбасс Кривой Рог (Украина) – 0:0

Уйпешт (стартовый состав): Риккардо Пишителли, Давит Кобури, Андре Дуарте, Барнабаш Беше, Гергений Бенсе, Аттила Фиола (к), Дамиан Расак, Георге Ганя, Кристофер Хорват, Альоша Матко, Фран Бродич.

Запас: Юхаш Бенсе, Давид Банай, Том Лаку, Левенте Бабош, Ариян Адеми, Влейтер Глеофило, Милан Тучич, Юри Медейруш, Мирон Мучаньи.

Кривбасс (1 тайм): Богдан Хома, Ян Юрчец, Бакари Конате, Владимир Виливальд, Анте Бекавац, Рафаэль Бандейра, Александр Каменский, Егор Твердохлеб, Максим Задерака (к), Артур Микитишин, Глейкер Мендоса.

Кривбасс (2 тайм): Александр Кемкин, Назар Попов, Ярослав Шевченко, Тьяго Боржес, Гильерме Баия, новичок, Майкен Гонсалес, Хрвоє Илич (к), Бар Лин, Ноа Ндомбази, Владимир Мулик.

Видеообзор матча

Видеозапись матча