Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Уйпешт Будапешт – Кривбасс Кривой Рог – 0:0. Видеообзор матча
Украина. Премьер лига
14 июля 2025, 14:46 | Обновлено 14 июля 2025, 14:58
58
0

Уйпешт Будапешт – Кривбасс Кривой Рог – 0:0. Видеообзор матча

Товарищеский матч в Словении завершился вничью

14 июля 2025, 14:46 | Обновлено 14 июля 2025, 14:58
58
0
Уйпешт Будапешт – Кривбасс Кривой Рог – 0:0. Видеообзор матча
ФК Кривбасс

«Кривбасс» продолжает подготовку к новому сезону на учебно-тренировочных сборах в Словении. 13 июля команда Патрика ван Леувена сыграла товарищеский матч с венгерским клубом «Уйпешт».

Главный тренер «Кривбасса» Патрик ван Леувен продолжает изучать возможности игроков. В матче с «Уйпештом» команда снова играла в экспериментальном составе.

В первом тайме «Кривбасс» действовал активнее. Свои моменты не использовали Глейкер Мендоса и Александр Каменский.

Начало второго тайма прошло с преимуществом венгерского клуба. Пришлось поработать голкиперу «Кривбасса» Александру Кемкину.

Затем «Кривбасс» перехватил инициативу. После одного из ударов «Уйпешт» спас каркас ворот. В итоге забить не удалось ни одной из команд.

Товарищеский матч. 13 июля. Радомле, Словения. Стадион «Шпорт Парк Радомле»

Уйпешт Будапешт (Венгрия) – Кривбасс Кривой Рог (Украина) – 0:0

Уйпешт (стартовый состав): Риккардо Пишителли, Давит Кобури, Андре Дуарте, Барнабаш Беше, Гергений Бенсе, Аттила Фиола (к), Дамиан Расак, Георге Ганя, Кристофер Хорват, Альоша Матко, Фран Бродич.

Запас: Юхаш Бенсе, Давид Банай, Том Лаку, Левенте Бабош, Ариян Адеми, Влейтер Глеофило, Милан Тучич, Юри Медейруш, Мирон Мучаньи.

Кривбасс (1 тайм): Богдан Хома, Ян Юрчец, Бакари Конате, Владимир Виливальд, Анте Бекавац, Рафаэль Бандейра, Александр Каменский, Егор Твердохлеб, Максим Задерака (к), Артур Микитишин, Глейкер Мендоса.

Кривбасс (2 тайм): Александр Кемкин, Назар Попов, Ярослав Шевченко, Тьяго Боржес, Гильерме Баия, новичок, Майкен Гонсалес, Хрвоє Илич (к), Бар Лин, Ноа Ндомбази, Владимир Мулик.

Видеообзор матча

Видеозапись матча

По теме:
Александр КЕМКИН: «На даний момент я ще набираю форму»
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Досадно, что не реализовали свои моменты»
Ворскла хочет избежать рассмотрения дела в Палате споров УАФ
товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Кривбасс Кривой Рог Уйпешт чемпионат Венгрии по футболу
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Буйный Энрике. После финала КЧМ ПСЖ – Челси игроки устроили потасовку
Футбол | 14 июля 2025, 00:50 2
ФОТО. Буйный Энрике. После финала КЧМ ПСЖ – Челси игроки устроили потасовку
ФОТО. Буйный Энрике. После финала КЧМ ПСЖ – Челси игроки устроили потасовку

Наставник парижан схватил Жоао Педро за горло после проигранного финала со счетом 0:3

ФОТО. Живописные пейзажи: Ястремская похвасталась фигурой в тонком бикини
Теннис | 14 июля 2025, 08:55 8
ФОТО. Живописные пейзажи: Ястремская похвасталась фигурой в тонком бикини
ФОТО. Живописные пейзажи: Ястремская похвасталась фигурой в тонком бикини

Даяна поделилась новой публикацией в своем Instagram

Арда Туран рассказал, имел ли сомнения относительно переезда в Украину
Футбол | 14.07.2025, 15:26
Арда Туран рассказал, имел ли сомнения относительно переезда в Украину
Арда Туран рассказал, имел ли сомнения относительно переезда в Украину
Алонсо сообщил, сколько будет играть Лунин. Ему надоело, он принял решение
Футбол | 14.07.2025, 07:48
Алонсо сообщил, сколько будет играть Лунин. Ему надоело, он принял решение
Алонсо сообщил, сколько будет играть Лунин. Ему надоело, он принял решение
Энрике объяснил, зачем полез в драку после фиаско ПСЖ против Челси на КЧМ
Футбол | 14.07.2025, 09:04
Энрике объяснил, зачем полез в драку после фиаско ПСЖ против Челси на КЧМ
Энрике объяснил, зачем полез в драку после фиаско ПСЖ против Челси на КЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УСИК: Этому человеку я подарю свое абсолютное чемпионство после боя с Дюбуа
УСИК: Этому человеку я подарю свое абсолютное чемпионство после боя с Дюбуа
13.07.2025, 07:45 4
Бокс
Стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира
Стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира
14.07.2025, 06:31 3
Футбол
Шеннон БРИГГС: «Усик – Дюбуа? Шансов ноль. Это конец, дело сделано»
Шеннон БРИГГС: «Усик – Дюбуа? Шансов ноль. Это конец, дело сделано»
14.07.2025, 07:12
Бокс
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
13.07.2025, 21:27
Бокс
Дежавю Мудрика. Легенда из клуба Ла Лиги дисквалифицирован за допинг
Дежавю Мудрика. Легенда из клуба Ла Лиги дисквалифицирован за допинг
12.07.2025, 12:50 2
Футбол
ПСЖ сообщил важные новости о трансфере Забарного
ПСЖ сообщил важные новости о трансфере Забарного
12.07.2025, 14:47 21
Футбол
Назван клуб, который заплатит за Забарного 70 млн после провала с ПСЖ
Назван клуб, который заплатит за Забарного 70 млн после провала с ПСЖ
12.07.2025, 23:39 5
Футбол
Александр УСИК: «Я не лучший боксер в мире, этот парень номер один»
Александр УСИК: «Я не лучший боксер в мире, этот парень номер один»
13.07.2025, 09:25 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем