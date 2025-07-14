Экс-игрок Кривбасса рассказал, чем он заинтересовал тренера Университати

Бывший футболист «Кривбасса» Александр Романчук поделился мыслями, чем его стиль игры заинтересовал румынский клуб «Университатя» и его тренера Миралема Радои.

«С наставником первый раз мы пообщались еще до подписания контракта. Он дал мне понять о целях команды, рассказал о тактике. Сделал мне несколько комплиментов в плане того, что ему нравится в моей игре. Главным критерием чего, были мои действия один в один.

И в «Дебрецене», и в «Кривбассе» мы часто действовали высоким прессингом и, порой, я оставался последним защитником, поэтому к такой игре я, можно сказать, адаптирован. Да и левым центральным защитником, несмотря на то, что я правоногий, играю уже долгое время. В принципе, мы поняли друг друга. Надеюсь, наше сотрудничество получится взаимовыгодным», – ответил Романчук.

Ранее Александр рассказал, почему он решил переехать в чемпионат Румынии.