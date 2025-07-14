Александр КЕМКИН: «На даний момент я ще набираю форму»

«Кривбасс» на учебно-тренировочных сборах в Словении продолжает подготовку к новому сезону. Команда сыграла товарищеский матч с венгерским клубом «Уйпешт». Встреча завершилась со счетом 0:0. Результат поединка прокомментировал голкипер «Кривбасса» Александр Кемкин.

– Александр, как можешь прокомментировать этот спарринг?

– Очень хорошая команда. В первом тайме мы доминировали, во втором – стало немного тяжелее, ведь многие ребята играли не на своих привычных позициях. В целом игра получилась интенсивной, с большим количеством борьбы, поэтому это был действительно хороший спарринг.

– Ты появился на поле после перерыва. Работы хватало?

– Во втором тайме, как я уже говорил, нам было непросто именно из-за перестановок в составе. Из-за этого мне пришлось больше поработать, и для меня этот матч был отличным в плане нагрузки – да, было много работы.

– Чего не хватило сегодня, чтобы забить хотя бы гол и вырвать победу?

– Не хватило реализации, хотя моменты были как в первом, так и во втором тайме. Нужно было использовать свои шансы. Если бы соперник реализовал все, что создал, получился бы очень результативный матч для обеих команд.

– Как можешь прокомментировать игру соперника?

– Соперник – очень боевая, агрессивная команда. Во втором тайме они заставили нас больше обороняться, мы часто были без мяча. Команда действительно квалифицированная.

– Как оценишь свое физическое состояние на данный момент?

– На данный момент я еще набираю форму, ведь присоединился к команде не с самого начала сборов. Работаем под нагрузкой, но к старту сезона точно будем в хорошей кондиции.