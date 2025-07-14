Патрик ван ЛЕУВЕН: «Досадно, что не реализовали свои моменты»

«Кривбасс» продолжает подготовку к новому сезону на учебно-тренировочных сборах в Словении. Команда сыграла товарищеский матч с венгерским клубом «Уйпешт». Игра закончилась нулевой ничьей. Итог матча подвел главный тренер «Кривбасса» Патрик ван Леувен.

– Какие выводы можете сделать после сегодняшнего спарринга?

– Наша цель была дать возможность каждому футболисту провести на поле 60 минут. Но по просьбе оппонента мы согласились сыграть два тайма по 45 минут. Поэтому каждый игрок провел по одному тайму.

– Некоторые игроки играли на непривычных для себя позициях. Как это можете прокомментировать?

– В первой половине играли более опытные футболисты, и они хорошо справились со своей задачей. Во втором тайме на поле вышли молодые игроки, которые также показали отличный результат и создавали опасные моменты. В целом я очень рад видеть, что некоторые футболисты по-новому раскрылись на других позициях. Смена позиций позволяет мне лучше оценить игроков, и сегодня они действительно достойно выглядели в новых ролях.

– Во втором тайме немало работы было у Кемкина. Что можете сказать о его игре?

– Могу отметить Кемкина – он хорошо сыграл, сохранил ворота «сухими», хотя было два опасных момента. Также хочу подчеркнуть игру Богдана Хомы в первом тайме – он прекрасно себя проявил.

– Довольны ли вы результатом контрольного матча?

– Я доволен сегодняшним результатом – мы не пропустили ни одного мяча. Конечно, немного обидно, что не реализовали свои моменты как в первом, так и во втором таймах. Мы обязательно пересмотрим игру и проанализируем все нюансы.

– На сколько процентов физически готов «Кривбасс» к сезону на данный момент, по вашему мнению?

– Я считаю, что мы уже близки к физической готовности играть все 90 минут. Хотя тестирование еще не проводили. В следующей игре уделим внимание тому, чтобы футболисты проводили на поле больше времени, ведь перед стартом сезона каждый должен быть готов к полному матчу. Команда работает очень усердно, и, хотя это сказывается, ведь сегодня была видна легкая усталость, мы движемся в правильном направлении.