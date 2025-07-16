Клуб АПЛ принял решение указать на дверь звезде сборной Украины

Лондонский «Арсенал» решил указать на дверь защитнику сборной Украины Александру Зинченко.

По информации Sky Sports, на этой неделе «Арсенал» будет активно работать над вопросом выходных трансферов игроков. Среди игроков, которые точно покинут клуб, есть Якуб Кивиор, Рис Нельсон, Фабиу Виейра и Александр Зинченко.

«Канониры» настроены продать этих игроков, чтобы привлечь финансы для усиления состава.

В этом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.