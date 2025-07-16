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Англия
16 июля 2025, 03:40 |
428
0

Клуб АПЛ принял решение указать на дверь звезде сборной Украины

«Арсенал» хочет как можно быстрее продать Зинченко

16 июля 2025, 03:40 |
428
0
Клуб АПЛ принял решение указать на дверь звезде сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Лондонский «Арсенал» решил указать на дверь защитнику сборной Украины Александру Зинченко.

По информации Sky Sports, на этой неделе «Арсенал» будет активно работать над вопросом выходных трансферов игроков. Среди игроков, которые точно покинут клуб, есть Якуб Кивиор, Рис Нельсон, Фабиу Виейра и Александр Зинченко.

«Канониры» настроены продать этих игроков, чтобы привлечь финансы для усиления состава.

В этом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.

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Александр Зинченко трансферы АПЛ трансферы Якуб Кивиор Рис Нельсон Фабиу Виейра Арсенал Лондон
Дмитрий Олейник Источник: Sky Sports
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