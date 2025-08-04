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  4. Маркевич рассказал, почему в трансфере Забарного в ПСЖ были проблемы
Англия
04 августа 2025, 00:58 |
252
0

Маркевич рассказал, почему в трансфере Забарного в ПСЖ были проблемы

Украинцем активно интересуются парижане

04 августа 2025, 00:58 |
252
0
Маркевич рассказал, почему в трансфере Забарного в ПСЖ были проблемы
УАФ. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказался о возможном трансфере лидера «Борнмута» Ильи Забарного в «ПСЖ».

– Как известно, французский гранд проявляет интерес к украинскому стопперу Илье Забарному из английского «Борнмута». На Ваш взгляд, разгром в финале заставит ПСЖ более оперативно решать вопрос с переходом Забарного?

– Если вспомнить, как вчера парижане беспомощно действовали в обороне, то Илья им действительно нужен. Но, как мне известно, в этой истории еще далеко до финальной стадии, потому что «Борнмут» не собирается сбавлять цену за трансфер, а ПСЖ не хочет переплачивать, чтобы не нарушить финансовый фэйр-плей.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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