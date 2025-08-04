Маркевич рассказал, почему в трансфере Забарного в ПСЖ были проблемы

Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказался о возможном трансфере лидера «Борнмута» Ильи Забарного в «ПСЖ».

– Как известно, французский гранд проявляет интерес к украинскому стопперу Илье Забарному из английского «Борнмута». На Ваш взгляд, разгром в финале заставит ПСЖ более оперативно решать вопрос с переходом Забарного?

– Если вспомнить, как вчера парижане беспомощно действовали в обороне, то Илья им действительно нужен. Но, как мне известно, в этой истории еще далеко до финальной стадии, потому что «Борнмут» не собирается сбавлять цену за трансфер, а ПСЖ не хочет переплачивать, чтобы не нарушить финансовый фэйр-плей.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.