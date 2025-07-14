«Это удар по имиджу». Маркевич назвал команду, которая разочаровала на КЧМ
Известный украинский тренер недоволен игрой английского «Манчестер Сити»
Известный украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился впечатлениями после клубного чемпионата мира в США, а также назвал главное разочарование среди команд на этом турнире:
– Я в курсе, что некоторые из известных тренеров критиковали организаторов чемпионата. Я думаю, что здесь не обошлось без зависти, что возглавляемые ими команды не смогли принять участие в этом празднике мирового футбола. Я считаю, что руководству ФИФА – респект, проведение чемпионата способствовало популяризации футбола, ведь матчи вызвали большой интерес у болельщиков.
– Кто из команд вас разочаровал?
– Прежде всего, «Манчестер Сити», который выбыл из борьбы задолго до финала. Более того, поражение от аравийского «Аль-Хиляля» – серьезный удар по имиджу «горожан», а все из-за шапкозакидательского настроения подопечных Пепа Гвардиолы, – поделился мнением Маркевич.
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