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  4. «Это удар по имиджу». Маркевич назвал команду, которая разочаровала на КЧМ
Испания
14 июля 2025, 14:57 |
1787
0

«Это удар по имиджу». Маркевич назвал команду, которая разочаровала на КЧМ

Известный украинский тренер недоволен игрой английского «Манчестер Сити»

14 июля 2025, 14:57 |
1787
0
«Это удар по имиджу». Маркевич назвал команду, которая разочаровала на КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился впечатлениями после клубного чемпионата мира в США, а также назвал главное разочарование среди команд на этом турнире:

– Я в курсе, что некоторые из известных тренеров критиковали организаторов чемпионата. Я думаю, что здесь не обошлось без зависти, что возглавляемые ими команды не смогли принять участие в этом празднике мирового футбола. Я считаю, что руководству ФИФА – респект, проведение чемпионата способствовало популяризации футбола, ведь матчи вызвали большой интерес у болельщиков.

– Кто из команд вас разочаровал?

– Прежде всего, «Манчестер Сити», который выбыл из борьбы задолго до финала. Более того, поражение от аравийского «Аль-Хиляля» – серьезный удар по имиджу «горожан», а все из-за шапкозакидательского настроения подопечных Пепа Гвардиолы, – поделился мнением Маркевич.

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клубный чемпионат мира по футболу Манчестер Сити Мирон Маркевич инсайд
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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