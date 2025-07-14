Мирон МАРКЕВИЧ: «Победа Челси в финале КЧМ– это сенсация»

Футболисты английского «Челси» стали победителями клубного чемпионата мира в США, разгромив в финале ПСЖ из Франции – 3:0.

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями от турнира, рассказал, что помешало французскому гранду дать бой «Челси»:

– Не буду оригинальным, если скажу, что победа «Челси» – большая сенсация, конечно, я тоже не ожидал от лондонцев такого взлета. Но отдавая должное английскому клубу, все же и соперник изрядно подсобил ему.

– Что Вы имеете в виду?

– Нельзя таким расслабленным выходить на решающий поединок. Похоже, парижане явно переоценили свои силы. В полсилы титулы не завоевать. Тем более, в битве с визави, который был голодным до победы.

– Но ведь в составе ПСЖ достаточно футболистов мирового уровня, неужели по ходу матча, который начался очень неудачно, так сложно было добиться перелома?

– Поверьте, в футболе мелочей не бывает, все нужно учитывать, особенно на таком уровне. Когда команда выходит на поле немотивированной, быстро пропускает, то заставить себя прыгнуть в такой ситуации выше головы, очень тяжело. Именно этим можно объяснить фиаско ПСЖ. На мой взгляд, будь у французского клуба право на матч-реванш, то был бы совсем другой сценарий, однако это уже другая история. И почему случился такой сбой лучше спросить у наставника Луиса Энрике, ведь в первую очередь, он отвечает за результат.

– Можно сказать, что «Челси» – тренерская команда?

– Да. Испанский специалист Энцо Мареска выполнил большой объем работы, прежде всего, определился с теми подопечными, которые готовы играть через не могу, четко следовать тренерским наставлениям. Это было нелегко, ведь пришлось отказаться от услуг целой группы известных футболистов. Не прогадал, целенаправленно настраивая подопечных на покорение вершин. Лондонцы выиграли Лигу конференций, довольно успешно выступили в АПЛ и, как вишенка на торте, на четыре года стали сильнейшей командой в мире.

Знаете, вот в ком я был уверен, так это в лидере «Челси» Коуле Палмеру, он доказал, что является звездой мирового футбола.

– Как Вам вообще формат нового КЧМ?

– Я в курсе, что некоторые из известных тренеров критиковали организаторов чемпионата. Я думаю, что здесь не обошлось без зависти, что возглавляемые ими команды не смогли принять участие в этом празднике мирового футбола. Я считаю, что руководству ФИФА – респект, проведение чемпионата способствовало популяризации футбола, ведь матчи вызвали большой интерес у болельщиков. Кто, в частности, раньше знал о существовании любительской команды «Окленд» – представителя Океании, однако она не только обогатилась ценным опытом, сыграла вничью с аргентинским «Бока Хуниорс», но и пополнила клубную кассу солидными премиальными – около 5 миллионов долларов.

Это хорошо, что соревнования проводились перед мировым чемпионатом и у организаторов будет возможность исправить отдельные огрехи. Кстати, если бы среди участников была легендарная «Барселона», то все было бы еще интереснее, но они самые виноваты, что не завоевали путевку в США.

– Вы заметили какие-то домашние заготовки в арсенале участников?

– Запомнилось, как футболисты «Челси» умело чередовали наступательные операции с помощью высокого прессинга и контрвыпадов. Эта, образно говоря, «золотая середина» и принесла им весомые дивиденды.

– А кто разочаровал?

– Прежде всего, «Манчестер Сити», который выбыл из борьбы задолго до финала. Более того, поражение от аравийского «Аль-Хиляля» – серьезный удар по имиджу «горожан», а все из-за шапкозакидательского настроения подопечных Пепа Гвардиолы. Ну и, конечно, удивило непрофессиональное отношение к своим обязанностям футболистов ПСЖ в матче с «Челси».

– Как известно, французский гранд проявляет интерес к украинскому стопперу Илье Забарному из английского «Борнмута». На Ваш взгляд, разгром в финале заставит ПСЖ более оперативно решать вопрос с переходом Забарного?

– Если вспомнить, как вчера парижане беспомощно действовали в обороне, то Илья им действительно нужен. Но, как мне известно, в этой истории еще далеко до финальной стадии, потому что «Борнмут» не собирается сбавлять цену за трансфер, а ПСЖ не хочет переплачивать, чтобы не нарушить финансовый фэйр-плей.