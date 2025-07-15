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Клубный чемпионат мира
15 июля 2025, 11:43 | Обновлено 15 июля 2025, 11:51
877
0

Маркевич рассказал, как Мареска сделал Челси сильнейшим клубом в мире

Именитый украинский тренер оценил работу главного тренера лондонского клуба

15 июля 2025, 11:43 | Обновлено 15 июля 2025, 11:51
877
0
Маркевич рассказал, как Мареска сделал Челси сильнейшим клубом в мире
ФК Карпаты Львов. Мирон Маркевич

Именитый украинский специалист Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал, как главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска сделал лондонский клуб сильнейшим в мире.

Напомним, в финале клубного чемпионата «синие» разгромили французский ПСЖ со счетом 3:0.

«Итальянский специалист Энцо Мареска выполнил большой объем работы – прежде всего, определился с теми подопечными, которые готовы играть через не могу и четко следовать тренерским наставлениям.

Это было нелегко, ведь пришлось отказаться от услуг целой группы известных футболистов. Не прогадал, целенаправленно настраивая подопечных на покорение вершин.

Лондонцы выиграли Лигу конференций, довольно успешно выступили в АПЛ и, как вишенка на торте, на четыре года стали сильнейшей командой в мире. Знаете, вот в ком я был уверен, так это в лидере «Челси» Коуле Палмеру – он доказал, что является звездой мирового футбола», – считает Маркевич.

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клубный чемпионат мира по футболу Челси ПСЖ Челси - ПСЖ Мирон Маркевич инсайд
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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