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  4. Маркевич назвал главную ошибку ПСЖ, из-за которой команда проиграла Челси
Клубный чемпионат мира
14 июля 2025, 14:23 |
2613
1

Маркевич назвал главную ошибку ПСЖ, из-за которой команда проиграла Челси

Именитый специалист считает, что клуб из Франции переоценил свои силы

14 июля 2025, 14:23 |
2613
1
Маркевич назвал главную ошибку ПСЖ, из-за которой команда проиграла Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал результат финала клубного чемпионата мира, в котором французский ПСЖ был разгромлен английским «Челси» (0:3).

Специалист считает, что подопечные Луиса Энрике переоценили свои силы:

– Нельзя таким расслабленным выходить на решающий поединок. Похоже, парижане явно переоценили свои силы. В полсилы титулы не завоевать. Тем более, в битве с визави, который был голодным до победы.

– Но ведь в составе ПСЖ достаточно футболистов мирового уровня, неужели по ходу матча, который начался очень неудачно, так сложно было добиться перелома?

– Поверьте, в футболе мелочей не бывает, все нужно учитывать, особенно на таком уровне. Когда команда выходит на поле немотивированной, быстро пропускает, то заставить себя прыгнуть в такой ситуации выше головы, очень тяжело. Именно этим можно объяснить фиаско ПСЖ.

На мой взгляд, будь у французского клуба право на матч-реванш, был бы совсем другой сценарий, однако это уже другая история. И почему случился такой сбой, лучше спросить у наставника Луиса Энрике, ведь в первую очередь, он отвечает за результат, – уверен Маркевич.

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клубный чемпионат мира по футболу Челси ПСЖ Челси - ПСЖ Мирон Маркевич Луис Энрике инсайд
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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GloryUkraine
Не виглядали ПСЖ розслабленими. Просто у Челсі вчора все виходило. 
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