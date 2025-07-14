Маркевич назвал главную ошибку ПСЖ, из-за которой команда проиграла Челси

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал результат финала клубного чемпионата мира, в котором французский ПСЖ был разгромлен английским «Челси» (0:3).

Специалист считает, что подопечные Луиса Энрике переоценили свои силы:

– Нельзя таким расслабленным выходить на решающий поединок. Похоже, парижане явно переоценили свои силы. В полсилы титулы не завоевать. Тем более, в битве с визави, который был голодным до победы.

– Но ведь в составе ПСЖ достаточно футболистов мирового уровня, неужели по ходу матча, который начался очень неудачно, так сложно было добиться перелома?

– Поверьте, в футболе мелочей не бывает, все нужно учитывать, особенно на таком уровне. Когда команда выходит на поле немотивированной, быстро пропускает, то заставить себя прыгнуть в такой ситуации выше головы, очень тяжело. Именно этим можно объяснить фиаско ПСЖ.

На мой взгляд, будь у французского клуба право на матч-реванш, был бы совсем другой сценарий, однако это уже другая история. И почему случился такой сбой, лучше спросить у наставника Луиса Энрике, ведь в первую очередь, он отвечает за результат, – уверен Маркевич.