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Украина. Премьер лига
14 июля 2025, 13:20 |
896
0

Вице-чемпион УПЛ признался, что не может найти новую команду

Юрий Копына покинул «Александрию» на правах свободного агента

14 июля 2025, 13:20 |
896
0
Вице-чемпион УПЛ признался, что не может найти новую команду
ФК Александрия. Юрий Копына

Правый защитник «Александрии» Юрий Копына признался, что испытывает проблемы с поиском новой команды, несмотря на успешный сезон 2024/25 и завоеванные серебряные награды в элитном дивизионе Украины:

– Юрий, как обстоят дела с поисками команды?

– Конкретных предложений пока не поступало.

– Вообще никаких вариантов?

– Через агента был интерес из Первой лиги. Надеюсь дождаться приглашения от команд УПЛ.

– Вице-чемпион УПЛ не востребован на рынке при бешеном дефиците игроков?

– Честно признаюсь, сам задавался этим вопросом и ответа не нашел, – откровенно рассказал Копына.

В прошлом сезоне 29-летний футболист провел 17 матчей во всех турнирах и записал на свой счет одну результативную передачу. Копына покинул «Александрию», поскольку не смог договориться с клубом о продолжении сотрудничества. Ориентировочная стоимость защитника составляет 400 тысяч евро.

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Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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