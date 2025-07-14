Вице-чемпион УПЛ признался, что не может найти новую команду

Правый защитник «Александрии» Юрий Копына признался, что испытывает проблемы с поиском новой команды, несмотря на успешный сезон 2024/25 и завоеванные серебряные награды в элитном дивизионе Украины:

– Юрий, как обстоят дела с поисками команды?

– Конкретных предложений пока не поступало.

– Вообще никаких вариантов?

– Через агента был интерес из Первой лиги. Надеюсь дождаться приглашения от команд УПЛ.

– Вице-чемпион УПЛ не востребован на рынке при бешеном дефиците игроков?

– Честно признаюсь, сам задавался этим вопросом и ответа не нашел, – откровенно рассказал Копына.

В прошлом сезоне 29-летний футболист провел 17 матчей во всех турнирах и записал на свой счет одну результативную передачу. Копына покинул «Александрию», поскольку не смог договориться с клубом о продолжении сотрудничества. Ориентировочная стоимость защитника составляет 400 тысяч евро.