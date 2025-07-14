ПСЖ обещал выполнить ультиматум Забарного и продать россиянина
Несмотря на это, переговоры были остановлены из-за высоких финансовых требований «Борнмута»
Защитник английского «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный имел возможность перебраться в чемпионат Франции, но трансфер в итоге сорвался.
22-летний футболист договорился с финалистом Лиги чемпионов – ПСЖ – об условиях личного контракта и финансовых деталях. Парижский клуб предложил сотрудничество украинцу до июня 2030 года.
По информации источника, во время переговоров Забарный поставил условие ПСЖ и требовал продать российского голкипера Матвея Сафонова. Чемпионы Франции согласились на требования защитника и планировали отдать вратаря в чемпионат Турции, где им интересовались несколько команд.
Несмотря на это, трансфер сорвался из-за высоких финансовых требований «Борнмута». Во Франции отправили два предложения о переходе Забарного и были готовы заплатить 60 млн евро.
Английский клуб отказался отпускать Забарного и сообщил, что требует минимум 70 млн евро. По этой причине спортивный директор ПСЖ Луиш Кампуш был вынужден прекратить переговоры с командой Премьер-лиги.
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Т.е. забарный может губу закатать.
В 13-03 тот же источник, тот же аффтор заявили, что псж выполнит ультиматум забарного и трансфер состоится. Заголовок говорит - да, но в тексте тут же опровергают заголовок.
Оказывается камень преткновения - владельцы псж очень бедные.
Спорт.юа - ржунемогу
треба частіше і побільше.