ПСЖ обещал выполнить ультиматум Забарного и продать россиянина

Защитник английского «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный имел возможность перебраться в чемпионат Франции, но трансфер в итоге сорвался.

22-летний футболист договорился с финалистом Лиги чемпионов – ПСЖ – об условиях личного контракта и финансовых деталях. Парижский клуб предложил сотрудничество украинцу до июня 2030 года.

По информации источника, во время переговоров Забарный поставил условие ПСЖ и требовал продать российского голкипера Матвея Сафонова. Чемпионы Франции согласились на требования защитника и планировали отдать вратаря в чемпионат Турции, где им интересовались несколько команд.

Несмотря на это, трансфер сорвался из-за высоких финансовых требований «Борнмута». Во Франции отправили два предложения о переходе Забарного и были готовы заплатить 60 млн евро.

Английский клуб отказался отпускать Забарного и сообщил, что требует минимум 70 млн евро. По этой причине спортивный директор ПСЖ Луиш Кампуш был вынужден прекратить переговоры с командой Премьер-лиги.