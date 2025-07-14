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Англия
14 июля 2025, 13:03 | Обновлено 14 июля 2025, 13:16
2227
5

ПСЖ обещал выполнить ультиматум Забарного и продать россиянина

Несмотря на это, переговоры были остановлены из-за высоких финансовых требований «Борнмута»

14 июля 2025, 13:03 | Обновлено 14 июля 2025, 13:16
2227
5
ПСЖ обещал выполнить ультиматум Забарного и продать россиянина
УАФ. Илья Забарный

Защитник английского «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный имел возможность перебраться в чемпионат Франции, но трансфер в итоге сорвался.

22-летний футболист договорился с финалистом Лиги чемпионов – ПСЖ – об условиях личного контракта и финансовых деталях. Парижский клуб предложил сотрудничество украинцу до июня 2030 года.

По информации источника, во время переговоров Забарный поставил условие ПСЖ и требовал продать российского голкипера Матвея Сафонова. Чемпионы Франции согласились на требования защитника и планировали отдать вратаря в чемпионат Турции, где им интересовались несколько команд.

Несмотря на это, трансфер сорвался из-за высоких финансовых требований «Борнмута». Во Франции отправили два предложения о переходе Забарного и были готовы заплатить 60 млн евро.

Английский клуб отказался отпускать Забарного и сообщил, что требует минимум 70 млн евро. По этой причине спортивный директор ПСЖ Луиш Кампуш был вынужден прекратить переговоры с командой Премьер-лиги.

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Борнмут ПСЖ Илья Забарный Матвей Сафонов трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Николай Титюк Источник: ТаТоТаке
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AK.228
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Xvalenok03
В 10-13 тот же источник, тот же аффтор заявили - забарного в псж не будет. В первую очередь это заявили в заголовке.
Т.е. забарный может губу закатать.
В 13-03 тот же источник, тот же аффтор заявили, что псж выполнит ультиматум забарного и трансфер состоится. Заголовок говорит - да, но в тексте тут же опровергают заголовок.
Оказывается камень преткновения - владельцы псж очень бедные.
Спорт.юа - ржунемогу 
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+2
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Burevestnik
шось сьогодні ну зовсім мало про Забарного.
треба частіше і побільше.
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+1
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