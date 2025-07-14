Роналду пропустит много матчей Аль-Насра в новом сезоне. Причина удивит

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду пропустит внушительное количество матчей в новом сезоне.

По информации саудовского журналиста Фалаха Аль-Кахтани, 40-летний футболист провел серьезный разговор с португальским тренером Жорже Жезушем, который возглавит «Аль-Наср». Стороны приняли важное решение – поберечь здоровье игрока в менее значимых матчах.

Учитывая солидный возраст Роналду, тренер и футболист считают, что нужно внимательно следить за нагрузками на форварда. В сезоне 2024/26 Криштиану был вынужден пропустить несколько матчей из-за переутомления.

Чтобы избежать подобных инцидентов, форвард согласился пропустить, как минимум 25% от всех матчей. Роналду хочет избежать повреждений и травм, чтобы в оптимальной форме подойти к чемпионату мира.

Вместе с тем, португальский игрок не отказался от одной из своих главных целей – забить 1 000 голов за карьеры. Для этого нужно отправит в ворота соперников еще 62 мяча (сейчас 938).