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  4. Роналду пропустит много матчей Аль-Насра в новом сезоне. Причина удивит
Саудовская Аравия
14 июля 2025, 12:01 | Обновлено 14 июля 2025, 12:06
1180
2

Роналду пропустит много матчей Аль-Насра в новом сезоне. Причина удивит

Португалец провел серьезный разговор с будущим главным тренером Жезушем

14 июля 2025, 12:01 | Обновлено 14 июля 2025, 12:06
1180
2
Роналду пропустит много матчей Аль-Насра в новом сезоне. Причина удивит
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду пропустит внушительное количество матчей в новом сезоне.

По информации саудовского журналиста Фалаха Аль-Кахтани, 40-летний футболист провел серьезный разговор с португальским тренером Жорже Жезушем, который возглавит «Аль-Наср». Стороны приняли важное решение – поберечь здоровье игрока в менее значимых матчах.

Учитывая солидный возраст Роналду, тренер и футболист считают, что нужно внимательно следить за нагрузками на форварда. В сезоне 2024/26 Криштиану был вынужден пропустить несколько матчей из-за переутомления.

Чтобы избежать подобных инцидентов, форвард согласился пропустить, как минимум 25% от всех матчей. Роналду хочет избежать повреждений и травм, чтобы в оптимальной форме подойти к чемпионату мира.

Вместе с тем, португальский игрок не отказался от одной из своих главных целей – забить 1 000 голов за карьеры. Для этого нужно отправит в ворота соперников еще 62 мяча (сейчас 938).

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду Жорже Жезуш
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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Ukraine
Все вірно.
Футболісти відають здоров*я, час, життя, ради клубу...., відповідно клуб повинен іти на зустріч при відновлені людини, коли в цьому  є необхідність.
Все це говорить про якісний підхід клубу до своїх гравців. А не врягти "як коней в полі" і чекати поки люди відадуть своє здоровя чи не ляжуть.
Приклад для всіх клубів, як потрібно відноситись до своєї власності\гравців, ... берегти і відячувати, зоча б відношенням. Так як дорожче здоровя нічого не має.
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+3
Victor673256ua
За таких умов дістатись 1000 буде важкувато
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+2
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