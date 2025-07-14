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  4. Как выглядит список межконтинентальных чемпионов с 1960 года?
Клубный чемпионат мира
14 июля 2025, 11:21 |
581
0

Как выглядит список межконтинентальных чемпионов с 1960 года?

«Челси» стал вторым английским клубом, который имеет теперь два титула победителя

14 июля 2025, 11:21 |
581
0
Как выглядит список межконтинентальных чемпионов с 1960 года?
Getty Images/Global Images Ukraine

В финале клубного чемпионата мира «Челси» победил «ПСЖ» со счетом 3:0.

Ранее мы уже сообщали, какие клубы ранее выигрывали турнир и приводили общую таблицу.

А если добавить еще результаты Межконтинентального кубка, который проводился с 1960 года, то список чемпионов выглядит следующим образом:

  • 9 – Реал
  • 4 – Милан, Бавария
  • 3 – Барселона, Бока Хуниорс, Интер, Пеньяроль, Сан-Паулу, Насьональ
  • 2 – Аякс, Челси, Коринтианс, Ювентус, Манчестер Юнайтед, Порту, Сантос, Индепендьенте
  • 1 – Эстудиантес, Ливерпуль, Гремио, Олимпия, Ривер Плейт, Фламенго, Атлетико, Боруссия Дортмунд, Фейеноорд, Интернасьонал, Манчестер Сити, Расинг, Црвена Звезда, Велес Сарсфилд

Как видим, английские команды выигрывали турниры 6 раз. «Челси» догнал «Манчестер Юнайтед» по количеству трофеев (2). «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» имеют в своем активе по 1 титулу.

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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