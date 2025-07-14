Как выглядит список межконтинентальных чемпионов с 1960 года?

В финале клубного чемпионата мира «Челси» победил «ПСЖ» со счетом 3:0.

Ранее мы уже сообщали, какие клубы ранее выигрывали турнир и приводили общую таблицу.

А если добавить еще результаты Межконтинентального кубка, который проводился с 1960 года, то список чемпионов выглядит следующим образом:

9 – Реал

4 – Милан, Бавария

3 – Барселона, Бока Хуниорс, Интер, Пеньяроль, Сан-Паулу, Насьональ

2 – Аякс, Челси, Коринтианс, Ювентус, Манчестер Юнайтед, Порту, Сантос, Индепендьенте

1 – Эстудиантес, Ливерпуль, Гремио, Олимпия, Ривер Плейт, Фламенго, Атлетико, Боруссия Дортмунд, Фейеноорд, Интернасьонал, Манчестер Сити, Расинг, Црвена Звезда, Велес Сарсфилд

Как видим, английские команды выигрывали турниры 6 раз. «Челси» догнал «Манчестер Юнайтед» по количеству трофеев (2). «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» имеют в своем активе по 1 титулу.