Как выглядит список межконтинентальных чемпионов с 1960 года?
«Челси» стал вторым английским клубом, который имеет теперь два титула победителя
В финале клубного чемпионата мира «Челси» победил «ПСЖ» со счетом 3:0.
Ранее мы уже сообщали, какие клубы ранее выигрывали турнир и приводили общую таблицу.
А если добавить еще результаты Межконтинентального кубка, который проводился с 1960 года, то список чемпионов выглядит следующим образом:
- 9 – Реал
- 4 – Милан, Бавария
- 3 – Барселона, Бока Хуниорс, Интер, Пеньяроль, Сан-Паулу, Насьональ
- 2 – Аякс, Челси, Коринтианс, Ювентус, Манчестер Юнайтед, Порту, Сантос, Индепендьенте
- 1 – Эстудиантес, Ливерпуль, Гремио, Олимпия, Ривер Плейт, Фламенго, Атлетико, Боруссия Дортмунд, Фейеноорд, Интернасьонал, Манчестер Сити, Расинг, Црвена Звезда, Велес Сарсфилд
Как видим, английские команды выигрывали турниры 6 раз. «Челси» догнал «Манчестер Юнайтед» по количеству трофеев (2). «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» имеют в своем активе по 1 титулу.
Maiores campeões do Mundial de Clubes:— Rodolfo Rodrigues (@rodolfo1975) July 13, 2025
Real Madrid: 9 (1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 e 2024)
Manchester City 1 (2023)
Milan: 4 (1969, 1989, 1990 e 2007)
Bayern de Munique: 4 (1976, 2001, 2013 e 2020)
Barcelona: 3 (2009, 2011 e 2015)
Boca Juniors: 3 (1977, 2000 e… pic.twitter.com/k5Zz1JMx4H
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