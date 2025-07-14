Легионер-защитник выбрал чемпионат Португалии вместо киевского Динамо
Брайан Медина согласился присоединиться к новичку элитного дивизиона – «Тонделе»
Центральный защитник колумбийской «Америки» Брайан Медина принял окончательное решение и определился с клубом, в котором продолжит карьеру.
23-летний футболист отказал киевскому «Динамо» и согласился перебраться в чемпионат Португалии. О сотрудничестве с колумбийцем договорился новичок элитного дивизиона – «Тондела».
Чемпионы Украины были готовы отдать за легионера больше одного миллиона евро, но Медина отказался играть в Премьер-лиге из-за полномасштабной войны.
Медина провел 20 матчей в прошлом сезоне, но результативными действиями не отмечался. Ориентировочная стоимость колумбийца составляет 900 тысяч евро. Всю карьеру защитник провел в чемпионате Колумбии.
«Тондела» набрала 64 балла в сезоне 2024/25, заняла первое место во втором по силе дивизионе Португалии и завоевала повышение в классе.
Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» может подписать французского защитника, который играл в структуре «Сент-Этьена».
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