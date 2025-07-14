Легионер-защитник выбрал чемпионат Португалии вместо киевского Динамо

Центральный защитник колумбийской «Америки» Брайан Медина принял окончательное решение и определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

23-летний футболист отказал киевскому «Динамо» и согласился перебраться в чемпионат Португалии. О сотрудничестве с колумбийцем договорился новичок элитного дивизиона – «Тондела».

Чемпионы Украины были готовы отдать за легионера больше одного миллиона евро, но Медина отказался играть в Премьер-лиге из-за полномасштабной войны.

Медина провел 20 матчей в прошлом сезоне, но результативными действиями не отмечался. Ориентировочная стоимость колумбийца составляет 900 тысяч евро. Всю карьеру защитник провел в чемпионате Колумбии.

«Тондела» набрала 64 балла в сезоне 2024/25, заняла первое место во втором по силе дивизионе Португалии и завоевала повышение в классе.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» может подписать французского защитника, который играл в структуре «Сент-Этьена».