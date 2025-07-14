Заря проводит спарринг с Сараево. Стартовые составы

Луганская «Заря» летние учебно-тренировочные сборы проводит в Словении. В понедельник, 14 июля, команда Виктора Скрипника проведет контрольный матч с клубом «Сараево» (Босния и Герцеговина).

Спарринг с «Сараево» станет для «Зари» четвертым на летних учебно-тренировочных сборах. Ранее команда сыграла вничью 0:0 с «Петролулом» (Румыния), проиграла 0:2 венгерской «Кишварде» и разгромила словенский клуб «Есеница» 5:0.

В прошлом сезоне ФК «Сараево» занял третье место в турнирной таблице чемпионата Боснии и Герцеговины. В 33 матчах команда набрала 65 очков (18 побед, 11 ничьих и 4 поражения). Также ФК «Сараево» выиграл Кубок страны.

Матч «Заря» – «Сараево» начнется в 17:30. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Зари».

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Металлиста 1925» может вернуться в «Зарю».