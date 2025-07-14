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  4. Бывший полузащитник Александрии сожалеет об уходе: «Ничего не поделаешь»
Украина. Премьер лига
14 июля 2025, 09:23 |
662
0

Бывший полузащитник Александрии сожалеет об уходе: «Ничего не поделаешь»

Юрий Копына не сумел договориться с клубом об условиях нового контракта

14 июля 2025, 09:23 |
662
0
Бывший полузащитник Александрии сожалеет об уходе: «Ничего не поделаешь»
ФК Александрия. Юрий Копына

Бывший полузащитник «Александрии» Юрий Копына объяснил, почему ушел из клуба после завоевания исторического серебра Украинской Премьер-лиги.

– ФК Александрия выполнила перед вами обязательства по контракту?

– Еще одну зарплату должны заплатить, но в этом плане я спокоен. В Александрии всегда закрывали обязательства перед нами.

– Могли остаться в команде?

– Да. ФК Александрия делала предложение продлить контракт, но не договорились по условиям.

– Не жалеете о своем решении, учитывая тотальную перестройку?

– На тот момент ничего не предвещало. Сейчас ситуация сложилась по-другому. Здесь уже ничего не поделаешь, – признался Юрий.

В прошлом сезоне 28-летний Юрий Копына, ранее защищавший цвета «Металлиста», «Львова», «Руха», провел в составе «Александрии» 13 матчей в чемпионате и два в розыгрыше Кубка Украины.

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Юрий Копына Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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