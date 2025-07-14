Бывший полузащитник Александрии сожалеет об уходе: «Ничего не поделаешь»
Юрий Копына не сумел договориться с клубом об условиях нового контракта
Бывший полузащитник «Александрии» Юрий Копына объяснил, почему ушел из клуба после завоевания исторического серебра Украинской Премьер-лиги.
– ФК Александрия выполнила перед вами обязательства по контракту?
– Еще одну зарплату должны заплатить, но в этом плане я спокоен. В Александрии всегда закрывали обязательства перед нами.
– Могли остаться в команде?
– Да. ФК Александрия делала предложение продлить контракт, но не договорились по условиям.
– Не жалеете о своем решении, учитывая тотальную перестройку?
– На тот момент ничего не предвещало. Сейчас ситуация сложилась по-другому. Здесь уже ничего не поделаешь, – признался Юрий.
В прошлом сезоне 28-летний Юрий Копына, ранее защищавший цвета «Металлиста», «Львова», «Руха», провел в составе «Александрии» 13 матчей в чемпионате и два в розыгрыше Кубка Украины.
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