Бывший полузащитник Александрии сожалеет об уходе: «Ничего не поделаешь»

Бывший полузащитник «Александрии» Юрий Копына объяснил, почему ушел из клуба после завоевания исторического серебра Украинской Премьер-лиги.

– ФК Александрия выполнила перед вами обязательства по контракту?

– Еще одну зарплату должны заплатить, но в этом плане я спокоен. В Александрии всегда закрывали обязательства перед нами.

– Могли остаться в команде?

– Да. ФК Александрия делала предложение продлить контракт, но не договорились по условиям.

– Не жалеете о своем решении, учитывая тотальную перестройку?

– На тот момент ничего не предвещало. Сейчас ситуация сложилась по-другому. Здесь уже ничего не поделаешь, – признался Юрий.

В прошлом сезоне 28-летний Юрий Копына, ранее защищавший цвета «Металлиста», «Львова», «Руха», провел в составе «Александрии» 13 матчей в чемпионате и два в розыгрыше Кубка Украины.