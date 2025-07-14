ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ подписал известного украинского голкипера

«Эпицентр» объявил об усилении тренерского штаба, подписав контракт с украинским голкипером Александром Бандурой, который будет тренером вратарей дебютанта УПЛ.

Официальных данных о сроках контракта и финансовых аспектах личного контракта Александра в «Эпицентре» не сообщается. Бандура уже пробовал себя в роли тренера в ФК ЮКСА.

«Футбольный клуб «Эпицентр» поздравляет Александра Викторовича в своей семье. Желаем успехов в тренерской деятельности и побед не только на футбольном поле», – лаконично говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что новичок УПЛ подписал молодого форварда