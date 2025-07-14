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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ подписал известного украинского голкипера
Украина. Премьер лига
14 июля 2025, 07:37 |
969
0

ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ подписал известного украинского голкипера

Александр Бандура вошел в тренерский штаб «Эпицентра»

14 июля 2025, 07:37 |
969
0
ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ подписал известного украинского голкипера
ФК Эпицентр. Александр Бандура

«Эпицентр» объявил об усилении тренерского штаба, подписав контракт с украинским голкипером Александром Бандурой, который будет тренером вратарей дебютанта УПЛ.

Официальных данных о сроках контракта и финансовых аспектах личного контракта Александра в «Эпицентре» не сообщается. Бандура уже пробовал себя в роли тренера в ФК ЮКСА.

«Футбольный клуб «Эпицентр» поздравляет Александра Викторовича в своей семье. Желаем успехов в тренерской деятельности и побед не только на футбольном поле», – лаконично говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что новичок УПЛ подписал молодого форварда

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Александр Бандура Эпицентр Каменец-Подольский назначение тренера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Эпицентр
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