Рейтинг АТР. Синнер увеличил отрыв от Алькараса после Уимблдона-2025

30 июня ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. Прошлые две недели мужчины провели на Уимблдонском турнире.

Победителем мейджора в Лондоне стал Янник Синнер, который в финале переиграл Карлоса Алькараса. Испанец потерял 700 очков из-за того, что не сумел защитить трофей, а Янник прибавил 1600 пунктов.

Синнер упрочил лидерство в рейтинге – теперь отрыв от Алькараса составляет 3430 баллов.

Из изменений в топ-10: Тейлор Фритц обошел Джека Дрейпера и стал четвертой ракеткой мира, Бен Шелтон поднялся на девятую строчку и обновил личный рекорд, Андрей Рублев стал 10-м.

Муж украинки Элины Свитолиной Гаэль Монфис опустился на одно место. Теперь француз идет 49-м.

Топ-10 рейтинга АТР

Украинцы в рейтинге АТР