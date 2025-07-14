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  4. Рейтинг АТР. Синнер увеличил отрыв от Алькараса после Уимблдона-2025
ATP
14 июля 2025, 08:20 |
78
0

Рейтинг АТР. Синнер увеличил отрыв от Алькараса после Уимблдона-2025

Тейлор Фритц сместил Джека Дрейпера на четвертое место, Бен Шелтон стал девятым

14 июля 2025, 08:20 |
78
0
Рейтинг АТР. Синнер увеличил отрыв от Алькараса после Уимблдона-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер и Карлос Алькарас

30 июня ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. Прошлые две недели мужчины провели на Уимблдонском турнире.

Победителем мейджора в Лондоне стал Янник Синнер, который в финале переиграл Карлоса Алькараса. Испанец потерял 700 очков из-за того, что не сумел защитить трофей, а Янник прибавил 1600 пунктов.

Синнер упрочил лидерство в рейтинге – теперь отрыв от Алькараса составляет 3430 баллов.

Из изменений в топ-10: Тейлор Фритц обошел Джека Дрейпера и стал четвертой ракеткой мира, Бен Шелтон поднялся на девятую строчку и обновил личный рекорд, Андрей Рублев стал 10-м.

Муж украинки Элины Свитолиной Гаэль Монфис опустился на одно место. Теперь француз идет 49-м.

Топ-10 рейтинга АТР

Украинцы в рейтинге АТР

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рейтинг ATP Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) Александр Зверев Тейлор Фритц Джек Дрейпер Новак Джокович Лоренцо Музетти Хольгер Руне Бен Шелтон Андрей Рублев Виталий Сачко Олег Приходько Александр Овчаренко Вадим Урсу Алексей Крутых Эрик Ваншельбойм Юрий Джавакян Вячеслав Белинский Александр Брайнин Владислав Орлов Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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