Рейтинг АТР. Синнер увеличил отрыв от Алькараса после Уимблдона-2025
Тейлор Фритц сместил Джека Дрейпера на четвертое место, Бен Шелтон стал девятым
30 июня ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. Прошлые две недели мужчины провели на Уимблдонском турнире.
Победителем мейджора в Лондоне стал Янник Синнер, который в финале переиграл Карлоса Алькараса. Испанец потерял 700 очков из-за того, что не сумел защитить трофей, а Янник прибавил 1600 пунктов.
Синнер упрочил лидерство в рейтинге – теперь отрыв от Алькараса составляет 3430 баллов.
Из изменений в топ-10: Тейлор Фритц обошел Джека Дрейпера и стал четвертой ракеткой мира, Бен Шелтон поднялся на девятую строчку и обновил личный рекорд, Андрей Рублев стал 10-м.
Муж украинки Элины Свитолиной Гаэль Монфис опустился на одно место. Теперь француз идет 49-м.
Топ-10 рейтинга АТР
Украинцы в рейтинге АТР
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне пройдет большой поединок
Лидер мирового рейтинга АТР провел пресс-конференцию после трофея на Уимблдоне-2025