Дональд Трамп пояснил свое присутствие на финале КЧМ-2025

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объяснил, почему он решил посетить финальный матч клубного чемпионата мира.

«Я действительно здорово провожу время. Это – удивительный спорт», – лаконично сказал Трамп.

В финальном матче клубного чемпионата мира лондонский «Челси» неожиданно разгромил французский ПСЖ (3:0). После матча представители французского гранда устроили массовую драку.

Ранее стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира