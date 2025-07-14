Клубный чемпионат мира14 июля 2025, 07:59 |
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Дональд Трамп пояснил свое присутствие на финале КЧМ-2025
Президент США заявил, что футбол – удивительный спорт
14 июля 2025, 07:59 |
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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объяснил, почему он решил посетить финальный матч клубного чемпионата мира.
«Я действительно здорово провожу время. Это – удивительный спорт», – лаконично сказал Трамп.
В финальном матче клубного чемпионата мира лондонский «Челси» неожиданно разгромил французский ПСЖ (3:0). После матча представители французского гранда устроили массовую драку.
Ранее стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира
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