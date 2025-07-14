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  4. Дональд Трамп пояснил свое присутствие на финале КЧМ-2025
Клубный чемпионат мира
14 июля 2025, 07:59 |
1142
1

Дональд Трамп пояснил свое присутствие на финале КЧМ-2025

Президент США заявил, что футбол – удивительный спорт

14 июля 2025, 07:59 |
1142
1
Дональд Трамп пояснил свое присутствие на финале КЧМ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Дональд Трамп

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объяснил, почему он решил посетить финальный матч клубного чемпионата мира.

«Я действительно здорово провожу время. Это – удивительный спорт», – лаконично сказал Трамп.

В финальном матче клубного чемпионата мира лондонский «Челси» неожиданно разгромил французский ПСЖ (3:0). После матча представители французского гранда устроили массовую драку.

Ранее стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира

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Дональд Трамп клубный чемпионат мира по футболу Челси ПСЖ Челси - ПСЖ
Олег Вахоцкий Источник: BBC
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Xvalenok03
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