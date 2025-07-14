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  4. МАРКИНЬОС: «Проигрывать финал тяжело. Но ПСЖ провел невероятный турнир»
Клубный чемпионат мира
14 июля 2025, 05:39 |
264
0

МАРКИНЬОС: «Проигрывать финал тяжело. Но ПСЖ провел невероятный турнир»

Капитан ПСЖ прокомментировал поражение от Челси в финале КЧМ-2025

14 июля 2025, 05:39 |
264
0
МАРКИНЬОС: «Проигрывать финал тяжело. Но ПСЖ провел невероятный турнир»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркиньос

Капитан «ПСЖ» Маркиньос прокомментировал поражение в финале клубного чемпионата мира 2025 против «Челси» (0:3) на стадионе MetLife в Нью-Джерси:

«Проигрывать финал всегда тяжело. Это тот матч, который ты не имеешь права проигрывать. Но если оглянуться назад, я думаю, мы провели невероятный турнир. Мы играли против очень сильных команд и побеждали их, дошли до самого финала. Все было отлично до этого момента, но мы не использовали свои моменты. Сегодня мы были далеко не на своем обычном уровне, ниже того, на что мы способны.

Нам нужно серьезно проанализировать этот выступление, увидеть, что можно улучшить перед следующим сезоном. Но мы также действительно наслаждались невероятным сезоном – впервые выиграли Лигу чемпионов, завоевали еще несколько трофеев во Франции, но мы очень хотели выиграть именно этот турнир. Первый в своем роде, который проводится раз в четыре года. Нам это не удалось, но это ничего не отнимает у нас из всего остального, что мы сделали в сезоне.

Спасибо нашим болельщикам, которые были с нами весь сезон, они лучшие фанаты – дома и на выезде, даже здесь, в США, мы видели наших фанатов повсюду. Это самое прекрасное, что мы пережили в этом сезоне – радость и любовь наших болельщиков на протяжении всего года. У нас становилось все больше и больше фанатов, которым нравился наш стиль игры, желание, которое мы демонстрировали на поле, и страсть болельщиков за его пределами.

Мы заслужили много уважения и восхищения в этом сезоне, и это было замечательно. Я запомню этот сезон на всю жизнь. К сожалению, сегодня мы не выиграли, но это был незабываемый сезон».

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Николай Степанов Источник: ФК ПСЖ
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