Рис ДЖЕЙМС: «Это невероятный момент. С детства мечтал поднимать трофеи»

Капитан «Челси» Рис Джеймс осуществил мечту – поднял трофей клубного чемпионата мира после победы в финале над французским ПСЖ (3:0).

После игры он рассказал, что безмерно гордится тем, чего удалось достичь в этом сезоне. Рис Джеймс, который с шести лет тренировался в академии «Челси» и с детства болел за клуб, был переполнен эмоциями после финального свистка:

«Об этом я мечтал всю свою жизнь. С детства я мечтал поднимать трофеи с этим клубом. Это невероятный момент. Это большой турнир, в котором участвовало много лучших команд мира, но мы смогли завоевать трофей. Поднять его на такой арене – это нечто невероятное. В присутствии друзей и семьи – просто потрясающе.

Капитан «Челси» понимал, что матч против действующего чемпиона Европы будет непростым, но был доволен тем, как команда справилась со всеми трудностями:

«Мы знали, что игра будет тяжелой, и что будут отрезки, когда мяч будет не у нас. Но мы должны были действовать как единое целое и оставаться сплоченными. Мы забили три гола, и это невероятное чувство. Это был потрясающий матч».