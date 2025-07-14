Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рис ДЖЕЙМС: «Это невероятный момент. С детства мечтал поднимать трофеи»
Клубный чемпионат мира
14 июля 2025, 05:19 | Обновлено 14 июля 2025, 05:36
144
0

Рис ДЖЕЙМС: «Это невероятный момент. С детства мечтал поднимать трофеи»

Капитан Челси поделился эмоциями после финала КЧМ против Челси

14 июля 2025, 05:19 | Обновлено 14 июля 2025, 05:36
144
0
Рис ДЖЕЙМС: «Это невероятный момент. С детства мечтал поднимать трофеи»
Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Челси» Рис Джеймс осуществил мечту – поднял трофей клубного чемпионата мира после победы в финале над французским ПСЖ (3:0).

После игры он рассказал, что безмерно гордится тем, чего удалось достичь в этом сезоне. Рис Джеймс, который с шести лет тренировался в академии «Челси» и с детства болел за клуб, был переполнен эмоциями после финального свистка:

«Об этом я мечтал всю свою жизнь. С детства я мечтал поднимать трофеи с этим клубом. Это невероятный момент. Это большой турнир, в котором участвовало много лучших команд мира, но мы смогли завоевать трофей. Поднять его на такой арене – это нечто невероятное. В присутствии друзей и семьи – просто потрясающе.

Капитан «Челси» понимал, что матч против действующего чемпиона Европы будет непростым, но был доволен тем, как команда справилась со всеми трудностями:

«Мы знали, что игра будет тяжелой, и что будут отрезки, когда мяч будет не у нас. Но мы должны были действовать как единое целое и оставаться сплоченными. Мы забили три гола, и это невероятное чувство. Это был потрясающий матч».

По теме:
МАРКИНЬОС: «Проигрывать финал тяжело. Но ПСЖ провел невероятный турнир»
Луис ЭНРИКЕ: «Не сумели привезти домой трофей. Челси был сильнее»
МАРЕСКА: «Мы счастливы. Клубный ЧМ должен стать важнее Лиги чемпионов»
клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ Челси Челси - ПСЖ Рис Джеймс пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Челси
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсационный результат финала КЧМ. Челси разгромил ПСЖ
Футбол | 14 июля 2025, 00:15 44
Сенсационный результат финала КЧМ. Челси разгромил ПСЖ
Сенсационный результат финала КЧМ. Челси разгромил ПСЖ

Команда Энцо Марески стала первым победителем турнира, проводившегося по новой формуле

Что происходит? Бенфика выставила Трубина на трансфер
Футбол | 13 июля 2025, 14:01 57
Что происходит? Бенфика выставила Трубина на трансфер
Что происходит? Бенфика выставила Трубина на трансфер

Украинский вратарь сменит клуб

Алекс ФЕРГЮСОН: «Если он меня ударит, то я мертв»
Футбол | 14.07.2025, 06:00
Алекс ФЕРГЮСОН: «Если он меня ударит, то я мертв»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Если он меня ударит, то я мертв»
ФОТО. Эмоции президента ПСЖ после третьего гола Челси в финале КЧМ
Футбол | 13.07.2025, 23:24
ФОТО. Эмоции президента ПСЖ после третьего гола Челси в финале КЧМ
ФОТО. Эмоции президента ПСЖ после третьего гола Челси в финале КЧМ
УСИК: Этому человеку я подарю свое абсолютное чемпионство после боя с Дюбуа
Бокс | 13.07.2025, 07:45
УСИК: Этому человеку я подарю свое абсолютное чемпионство после боя с Дюбуа
УСИК: Этому человеку я подарю свое абсолютное чемпионство после боя с Дюбуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван клуб, который заплатит за Забарного 70 млн после провала с ПСЖ
Назван клуб, который заплатит за Забарного 70 млн после провала с ПСЖ
12.07.2025, 23:39 4
Футбол
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
13.07.2025, 21:27
Бокс
Где смотреть онлайн финал клубного чемпионата мира Челси – ПСЖ
Где смотреть онлайн финал клубного чемпионата мира Челси – ПСЖ
13.07.2025, 07:23
Футбол
Таблица коэффициентов. Шахтер сделал почин: итоги первой евронедели
Таблица коэффициентов. Шахтер сделал почин: итоги первой евронедели
12.07.2025, 06:23 10
Футбол
Александр УСИК: «Я не лучший боксер в мире, этот парень номер один»
Александр УСИК: «Я не лучший боксер в мире, этот парень номер один»
13.07.2025, 09:25 3
Бокс
ИБРАГИМОВИЧ: «Роналду забирал всю славу, а этот парень работал за него»
ИБРАГИМОВИЧ: «Роналду забирал всю славу, а этот парень работал за него»
12.07.2025, 04:45 4
Футбол
Рейтинг самых богатых теннисисток в истории. Сколько заработала Свитолина?
Рейтинг самых богатых теннисисток в истории. Сколько заработала Свитолина?
13.07.2025, 00:18 3
Теннис
Аль-Шейх готовит самый большой бой в истории. Там будет экс-соперник Усика
Аль-Шейх готовит самый большой бой в истории. Там будет экс-соперник Усика
12.07.2025, 01:25 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем